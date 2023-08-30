Чемпион России по футболу отказался возвращаться в РФ: люблю Россию, но останусь в США

Трехкратный чемпион России по футболу Руслан Нигматуллин, проживающий в США, заявил, что не планирует возвращаться на родину. По словам 49-летнего экс-голкипера, он с удовольствием живет там, где находятся его дети.

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Нигматуллин признался, что выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом [бывший вратарь живет во Флориде - ред.], к тому же он всегда мечтал жизнь у океана.

"Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана, – заявил бывший игрок сборной РФ в интервью "РБ".

Российские болельщики высмеяли такой патриотизм своего соотечественника.

"В очередной раз убеждаешься - как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах", - пишут в комментариях.

"Все богатые уезжают жить на загнивающий Запад, а молодые парни идут умирать, потому что Запад по мнению этих богатых очень плохой и ценности там плохие", - отмечают юзеры.

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