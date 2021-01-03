Зинченко впервые в сезоне вышел в "основе" и помог "МанСити" победить "Челси"

Украинец Александр Зинченко впервые вышел в основном составе на матч "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге 2020/21 и помог команде одержать легкую выездную победу над "Челси" (3:1).

Счет был открыт уже на 18-й минуте после предголевого паса нашего соотечественника на Илкая Гюндогана, который красиво развернулся и пробил в дальний угол без шансов для Эдуара Менди.

В одном из следующих моментов "горожане" удвоили свое преимущество. Зинченко начал атаку, а Фил Фоден ее завершил, воспользовавшись идеальным пасом Кевина де Брюйне.

Все вопросы о победителе встречи снял все тот же Де Брюйне, который добил мяч после выстрела Рахима Стерлинга в штангу. Стоит отметить, что англичанин и сам мог реализовывать момент, но затянул с ударом еще во время выхода один на один с голкипером.

Во втором тайме "Челси" начал играть лучше, но это особо не повлияло на исход встречи. Хозяевам все же удалось забить гол престижа на второй добавленной ко второму тайму минуте. Каллум Хадсон-Одои опередил как раз Зинченко и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Наш соотечественник получил оценку 7,0 от авторитетного статистического портала WhoScored. Лучшим игроком матча был признан Кевин де Брюйне (8,5 баллов).

Оценки игроков в матче "Челси" - "Манчестер Сити" WhoScored

Благодаря победе "Манчестер Сити" обогнал "Челси" в таблице и поднялся на пятое место с 29 очками и имеет матч в запасе. Лондонцы идут восьмыми с 26 баллами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Лидсом" был забит нелепый автогол.