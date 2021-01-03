Зінченко вперше в сезоні вийшов в "основі" та допоміг "МанСіті" перемогти "Челсі"

Українець Олександр Зінченко вперше вийшов в основному складі на матч "Манчестер Сіті" в англійській Прем'єр-лізі 2020/21 і допоміг команді здобути легку виїзну перемогу над "Челсі" (3:1).

Рахунок був відкритий вже на 18-й хвилині після передгольового пасу нашого співвітчизника на Ілкая Гюндогана, який красиво розвернувся та пробив у дальній кут без шансів для Едуара Менді.

В одному з наступних моментів "городяни" подвоїли свою перевагу. Зінченко розпочав атаку, а Філ Фоден її завершив, скориставшись ідеальним пасом Кевіна де Брюйне.

Всі питання щодо переможця зустрічі зняв все той же Де Брюйне, який добив м'яч після пострілу Рахіма Стерлінга в штангу. Варто відзначити, що англієць і сам міг реалізовувати момент, але затягнув з ударом ще під час виходу віч-на-віч із голкіпером.

У другому таймі "Челсі" почав грати краще, але це особливо не вплинуло на результат зустрічі. Господарям все ж вдалося забити гол престижу на другій доданій до другого тайму хвилині. Каллум Хадсон-Одоі випередив якраз Зінченка та з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Наш співвітчизник отримав оцінку 7,0 від авторитетного статистичного порталу WhoScored. Найкращим гравцем матчу був визнаний Кевін де Брейне (8,5 балів).

Оцінки гравців у матчі "Челсі" - "Манчестер Сіті" WhoScored

Завдяки перемозі "Манчестер Сіті" обігнав "Челсі" в таблиці та піднявся на п'яте місце з 29 очками і має матч в запасі. Лондонці йдуть восьмими з 26 балами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку АПЛ між "Вест Бромвічем" і "Лідсом" був забитий безглуздий автогол.