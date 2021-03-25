Зинченко установил рекорд сборной Украины в матче с Францией в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины после того, как вывел команду на матч с Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Он сделал это в возрасте 24 лет и 98 дней и превзошел достижение Анатолия Тимощука, который в 2004 году в 25 лет и 163 дня вышел с капитанской повязкой на поединок с Казахстаном в отборочном турнире на ЧМ-2006.

На третьем месте в своеобразном рейтинге находится Олег Лужный (26 лет и 68 дней против Словении в 1994 году), а на четвертом – нынешний наставник нашей национальной команды Андрей Шевченко (26 лет и 180 дней против Испании в 2003 году).

Список самых молодых капитанов в истории сборной Украины football24.ua

Напомним, что Украина в отборе на ЧМ-2022 стартовала с сенсационной ничьей в матче с Францией (1:1). В двух следующих поединках, которые пройдут 28 и 31 марта, подопечные Шевченко дома сыграют с Финляндией и Казахстаном, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер нашей команды и наставник действующих чемпионов мира Дидье Дешам поделились своим мнением о ничейном результате.