Зинченко с флагом Украины вывел "МанСити" на матч Кубка Англии. Видео
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой на матч 1/8 финала Кубка Англии против "Петерборо Юнайтед".
25-летний защитник перед началом игры вместе с капитаном соперника растянул украинский флаг.
В это время на трибунах болельщики вывесили баннеры, на которых было написано "Зинченко! Мы с тобой", "Украина! Оставайся сильной!" и другие.
На большом экране появилось сердце с желто-синем фоном. Рядом сияла надпись "Мы вместе с Украиной".
Сам Александр с трудом сдерживал слезы в этот момент.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты английских клубов "Манчестер Сити" и "Эвертон" поддержали своих украинских легионеров Александра Зинченко и Виталия Миколенко перед очной встречей 27-го тура Премьер-лиги. Игроки обеих команд вышли на поле ливерпульского "Гудисон Парк" с украинскими флагами, чтобы показать свое отношение к ситуации в Украине.
У представителей "Манчестер Сити" желто-синий рисунок был нанесен на белые футболки, надетые поверх игровой формы. Также присутствовала надпись "No war" ("Нет войне").
Несколько дней назад заполненные трибуны Олимпийского стадиона в Лондоне устроили минутные овации в честь Украины на матче "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.
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