Зинченко провел блестящий матч в Лиге чемпионов. Видео

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил наивысшую оценку от авторитетного статистического портала WhoScored за матч 6-го тура Лиги чемпионов. За свою игру против РБ "Лейпциг" ни один из игроков "Сити" не получил больше Александра (7,1).

24-летний хавбек сборной Украины по футболу вышел в стартовом составе и на 76-й минуте отметился голевой передачей. После его паса с фланга Марез сократил отставание.

Зинченко 86 раз коснулся мяча и исполнил 2 ключевых паса. Также в активе украинца 59 точных передач (точность составила 91%), один отбор в двух единоборствах (50%), один вынос и два перехвата.

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Встреча завершилась со счетом 2:1, что вывело "РБ Лейпциг" в плей-офф Лиги Европы. "Ман Сити" еще до этой встречи гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре состоялась битва грандов в Манчестере, где местный "Сити" обыграл ПСЖ (2:1). Украинец Зинченко провел на поле 54 минуты, а Месси снова не смог забить за ПСЖ