Зинченко 'пострадал' от арабов после террористической атаки на Израиль

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко был вынужден закрыть свой аккаунт в Instagram после того, как разместил сторис в поддержку Израиля, который накануне подвергся атаке боевиков террористической группировки ХАМАС. 26-летний футболист сборной Украины столкнулся с тем, что арабские пользователи соцсети массово стали оставлять негативные комментарии под его постами.

Украинца называли "клоунЧенком", призывали уйти из "Арсенала", а также оставляли лозунги в поддержку Палестины и России. Зинченко оскорбляли и желали ему получить травму.

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Спустя некоторое время Александр удалил историю. Также Зинченко потерял порядка 500 000 подписчиков. На момент публикации этой новости у нашего соотечественника порядка 2.5 млн фолловеров. Было более 3-х.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль утром 7 октября 300 израильских гражданских лиц и сотрудников сил безопасности были убиты, более 1590 получили ранения. Неизвестное количество людей террористы похитили на юге Израиля и доставили в сектор Газы.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивали мирных жителей Израиля. В соцсети были опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Также арабские боевики издевались над телами погибших людей.

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