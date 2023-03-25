Зинченко поблагодарил российский клуб ''за все, что они для него сделали''

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко дал большое интервью английскому изданию Daily Mail, в котором коснулся и темы полномасштабного вторжения России. 26-летний защитник вспомнил свое выступление в Росси, когда с 2015 по 2016 года провел 31 матч за "Уфу".

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"Я благодарен ФК "Уфа" за все, что они для меня сделали. Но после террористического вторжения я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране. Потому что каждый божий день из-за них, из-за их бомб гибнут украинцы. Я даже не хочу называть название [Россия]. Я просто скажу: "страна-террорист", - заявил Александр.

Зинченко отказался говорить про президента РФ Владимира Путина.

"Я не хочу говорить о нем. Этот человек вообще...", - отметил Зинченко.

Наш футболист признался, что в Украине нет ни одного человека, который что-либо не потерял из-за войны.

"Эта война коснулась всех нас, и с тех пор наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к войне. Тем не менее, мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем все будет хорошо", - сказал игрок "Арсенала".

Зинченко уверен, что лишь благодаря ВСУ, у него есть возможность играть в футбол .

"Спасибо нашим воинами, что мы все еще можем играть в футбол, все еще играть за Украину. Конечно, мы понимаем ответственность, представляя страну на таком уровне", - добавил защитник лондонского клуба.

Зинченко благодарен союзникам, таким как Великобритания, которые проявили солидарность.

"Нам сейчас очень тяжело, но без вашей поддержки я даже не представляю, что было бы. Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с вами, мы за вас молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было всего около 10 лет. Для меня такие вещи наиболее чувствительны, чем любые другие события", — подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта авторитетное издание FourFourTwo поставило Зинченко на первое место в рейтинге лучших левых защитников мирового футбола по состоянию "на сейчас". В топ-10 Александр обошел таких звезд, как Тео Эрнандес, Жорди Альба и Нуну Мендеш.

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