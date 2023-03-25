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Зинченко поблагодарил российский клуб "за все, что они для него сделали"

Максим Иншаков
Футбол
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Зинченко поблагодарил российский клуб 'за все, что они для него сделали'

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко дал большое интервью английскому изданию Daily Mail, в котором коснулся и темы полномасштабного вторжения России. 26-летний защитник вспомнил свое выступление в Росси, когда с 2015 по 2016 года провел 31 матч за "Уфу".

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"Я благодарен ФК "Уфа" за все, что они для меня сделали. Но после террористического вторжения я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране. Потому что каждый божий день из-за них, из-за их бомб гибнут украинцы. Я даже не хочу называть название [Россия]. Я просто скажу: "страна-террорист", - заявил Александр.

Зинченко поблагодарил российский клуб ''за все, что они для него сделали''

Зинченко отказался говорить про президента РФ Владимира Путина.

"Я не хочу говорить о нем. Этот человек вообще...", - отметил Зинченко.

Наш футболист признался, что в Украине нет ни одного человека, который что-либо не потерял из-за войны.

"Эта война коснулась всех нас, и с тех пор наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к войне. Тем не менее, мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем все будет хорошо", - сказал игрок "Арсенала".

Зинченко поблагодарил российский клуб ''за все, что они для него сделали''

Зинченко уверен, что лишь благодаря ВСУ, у него есть возможность играть в футбол .

"Спасибо нашим воинами, что мы все еще можем играть в футбол, все еще играть за Украину. Конечно, мы понимаем ответственность, представляя страну на таком уровне", - добавил защитник лондонского клуба.

Зинченко поблагодарил российский клуб ''за все, что они для него сделали''

Зинченко благодарен союзникам, таким как Великобритания, которые проявили солидарность.

"Нам сейчас очень тяжело, но без вашей поддержки я даже не представляю, что было бы. Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с вами, мы за вас молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было всего около 10 лет. Для меня такие вещи наиболее чувствительны, чем любые другие события", — подытожил Александр.

Зинченко поблагодарил российский клуб ''за все, что они для него сделали''

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта авторитетное издание FourFourTwo поставило Зинченко на первое место в рейтинге лучших левых защитников мирового футбола по состоянию "на сейчас". В топ-10 Александр обошел таких звезд, как Тео Эрнандес, Жорди Альба и Нуну Мендеш.

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