Зинченко, Довбик и не только: как игра лидеров сборной Украины на Евро-2024 повлияет на их трансферы

Каждый большой турнир – отличная возможность показать себя и продать в новый клуб. Евро-24 – не исключение. И для наших футболистов это также шанс обновить прописку, ведь этим летом почти все самые дорогие украинцы готовятся к трансферам в новые клубы. Кто ими интересуется? Как на это может повлиять игра с Румынией и прочие выступления на Евро? OBOZ.UA собрал все свежие слухи.

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Все охотятся на Довбика

Начнём с лидера сборной. Джанлука Ди Марцио вбрасывал инсайд, что Довбиком активно интересуется "Милан" и вроде бы дело дошло до конкретных переговоров еще до Евро-24. Среди других итальянцев - "Наполи", пока менж престижно, но тоже неплохой вариант для продолжения карьеры. Хотя неаполитанцы пролетели мимо ЛЧ и потому это не будет того стоит.

Однако известно, что Артем отказался от трансфера в Италию и хочет остаться в Ла Лиге. Mundo Deportivo пишет - оба клуба получили отказы, ведь наиболее привлекательным для Довбика является переход в "Атлетико". Что нужно, чтобы такой переход состоялся? Продать нескольких нападающих, чтобы конкуренция не уничтожала результативность. Заинтересованность от самих тюфяков есть, поэтому вероятность трансфера высока. Но рядом постоянно подстерегают "МанСити" и "Арсенал". Все акценты на футбольном рынке будут проставлены уже после ЧЕ.

А охотятся ли на Лунина?

Вопрос голкипера остро встал и в "Реале", и в сборной Украины. Когда Андрей понимал, что он незаменим, он и против "Лейпцига" феерил, и с "Сити" хладнокровно отражал пенальти. Как только вернулся Куртуа, наш голкипер посыпался и пустил покер от Серлота. Так же и в сборной – против Молдовы было очень легко и мы не обратили внимание на эту слабость. Но на конкуренции с тремя сильными голкиперами Лунин перегорел, что вылилось в 0:3 от Румынии. Если Ребров доверит Лунину шанс на исправление ситуации в игре со Словакией – это будет мощнейший сигнал и для вратаря, и для всех, кто хочет его из состояния мадридцев переманить.

Слух много и как "Реал" предложил большой и привлекательный контракт Лунину и тот пока колеблется. Но давайте честно: украинец получил единственный шанс на всю карьеру. Сейчас Андрею 25 лет для голкипера это еще не критический возраст, но сама позиция требует постоянно играть. Быть дублером бельгийца на несколько лет будет означать загнать себя в новую яму и потерять интерес крупных грандов. А их список довольно широк: "МЮ", "Бавария", "Юве", даже те же "Атлетико" или "Астон Вилла". Сам Лунин, как говорят, больше всего заинтересован продолжить выступления в "Ювентусе" или "Арсенале".

Мудрик в поисках себя, а "Челси" в поисках замены

В "Челси" Мудрик штурму прыгал от статуса игрока года до худшего приобретения в истории. Действительно, ему удалось несколько раз выдать невероятные перфомансы и даже забить 5 мячей за аристократов, но 31 выступление в АПЛ и лишь 5 голов – откровенно мало для вингера атакующего типа. Поэтому пока Михаил в поисках стиля руководство клуба решило не ждать и уже сейчас готовит ему замену. Мареска требует Майкла Олисе, на год младшего вингера из "Кристалл Пэлас".

У француза отличная статистика: за середняк АПЛ он набил 10 мячей и имеет 6 ассистов. И это всего за 19 матчей (только 14 со старта). Конечно, у лондонского клуба есть несколько преград. Это и клаусула из-за финансовых вопросов. Это и конкуренция за Олисе с несколькими английскими клубами. Но если у "Челси" все получится, придется кого-то отдавать. Такой жертвой станет именно Мудрик.

Цыганков тоже может уйти

А вот по Цыганкову информация меняется почти каждый день. Мы уже больше не увидим в "Жироне" выдающийся украинский дуэт, то они с Довбиком еще на год остаются. Хавбек заинтересовал несколько топовых европейских клубов, а самый большой интерес, вероятно, имеет все тот же "Арсенал". Артете лично хочется иметь готовую связь, чтобы иметь оружие для новых розыгрышей. Но Микель как все - ждет выступления Цыганкова на Евро и оставшиеся два матча станут решающими. Хотя при испанцах украинец провел очень сильный сезон: кроме постоянной химии с Довбиком, у него еще 8 голов.

Ряд пиренейских СМИ пишет, что против Артеты будет сам Мичел. Тренер каталонцев не готов потерять сразу два движения своей атаки перед ЛЧ, тем более, когда оба заряжены к участию в элитной лиге и отлично работают с другими игроками клуба. На талант Цыганкова очень сильно опираются и будут всеми силами его защищать. Сам Виктор тоже не прочь остаться в "Жироне", однако ему подложили свинью - клуб приобрел Лусиано Родригеса, который будет прямым конкурентом на правом фланге.

Зинченко уже выгнали. Или нет?

Вроде бы логическое решение, которое было объявлено в самый ненужный момент. Зинченко потерял место в основе канониров, но те решили добить общую картинку прямо перед Евро: за несколько дней до старта ЧЕ Зинченко узнал, что идет на трансфер. Следовательно, в лагерь сборной Украины защитник ехал не в лучшем настроении. Причин тому несколько: после нескольких травм украинец не вернулся в праймовую форму, его выступления на поле были плохие, а Кивер и Томиясу на позиции выглядели лучше. Еще говорят, "Арсенал" платит защитнику слишком много как для игрока запаса.

Пока слухов вокруг Зинченко нет, только сватовство к "Баварии" или "Марселю". И кажется, французы наиболее вероятна опция перехода. Лондонцам за 27-летнего игрока могут дать 25 миллионов евро. Достоверность того, что защитника продадут – очень велика. Однако с такими выступлениями на Евро ценник Александра может снизиться.

Продадут ли теперь Судакова?

Судаков был мегаинтересным игроком в товарняке против Германии. Судаков был очень креативным помощником в спарринге против Молдовы. Судаков просто растворился в игре против Румынии. Вот такая его характеристика на Евро. Резкий спад привлек внимание охотников, ведь "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" хотели приобрести молодого и переспективного украинца с чувством к нужному пасу и поиску одноклубников в выгодной позиции. И пока этого не видят – первый матч Евро испортил впечатление.

Все эти клубы будут очень внимательно смотреть поединки против Словакии и Бельгии. Теперь все зависит не только от желания "Шахтера" продать центровику минимум за 70 миллионов, но и от выступлений в еще двух (возможно больше) матчах чемпионата Европы. Хотя он заявил, что с горняками дошел до своего максимума и готов двигаться вперед. Transfermarkt оценивает Судакова в 25 миллионов, и только от футболиста будет зависеть его будущая стоимость.