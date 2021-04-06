Журналист рассказал о "специфической" травме лидера "Динамо" Цыганкова

Михаил Морозов Футбол 14:50, 6.04.2021 Обновлено: 15:10, 6.04.2021

Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков испытывает проблемы с нижней частью икроножной мышцы.

В эфире программы "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub он отметил, что украинский футболист должен быть готов к главному матчу второго круга в украинской Премьер-лиге против донецкого "Шахтера", который состоится 17 апреля.

"У Цыганкова достаточно специфическая травма. У него есть проблемы с нижней частью икроножной мышцы. Это как раз то место, где эта мышца соединяется с голеностопом. Насколько я знаю, Виктор будет готовиться к поединку "Шахтер" – "Динамо". Вполне возможно, что процесс восстановления пройдет быстрее, но к матчу с "горняками" он должен быть уже полностью готов", – рассказал Цыганык.

Напомним, что за шесть туров до окончания украинской Премьер-лиги "Динамо" опережает "Шахтер" на семь очков. В последнем поединке киевляне вырвали победу у "Александрии", а "горняки" обыграли "Ворсклу" благодаря юбилейному дублю Жуниора Мораеса.

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