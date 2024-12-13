Жеребьевка отбора на ЧМ-2026 – уже сегодня! С кем и когда может сыграть Украина и какая процедура выбора соперников

Уже сегодня мы узнаем соперников сборной Украины по футболу на чемпионате мира 26-го года. Турнир, который пройдет в США, будет принимать рекордное количество участников, за дефицитные места будут соревноваться 54 европейских команд. сыграют Украина, Португалия и Гибралтар.

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Какие корзины у конфедерации УЕФА?

УЕФА насчитывает 55 национальных команд, одна из них – Россия. Россиян к турниру не допустили, а 54 национальные команды разделили на 5 корзин (в прошлом ЧМ было 6). Это будет по 12 команд на первые четыре корзины жребия, шестерка самых слабых имеют свою отдельную корзину.

Согласно регламенту, 8 лучших команд групп Лиги наций попали в первую корзину - это Португалия, Хорватия, Германия, Италия, Дания, Франция, Нидерланды и Испания. К ним добавили 4 сборные, с самыми высокими позициями в рейтинге ФИФА. А вот Украина попала во вторую корзину, 11 соперников из которой нам не попадется на этапе отбора:

Другие корзины выглядят так:

Корзина 1: Франция, Испания, Дания, Австрия, Англия, Германия, Италия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Швейцария.

Корзина 3: Словения, Черногория, Шотландия, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Албания, Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Армения, Казахстан, Кипр, Белоруссия, Латвия, Литва.

Корзина 5: Молдова, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино, Мальта, Андорра.

Выбрать из такого количества команд только 4 соперника для Украины сложно. Найти среди них самых удобных еще сложнее. Кого хотелось бы увидеть - топовую команду Европы из первой корзины. Традиционно, украинцы на них могут сконцентрироваться и даже обыграть. Например, Франция или Италия. Еще хотелось бы увидеть, на что способны подопечные Реброва против феноменальной Испании. Но если вдруг выпадет Бельгия, это будет уникальное комбо во всех крупных турнирах. Другие корзины оставим на решение судьбы, там любая команда будет сложной.

После жеребьевки, 54 сборные будут распределены на 12 групп – 6 по 4 команды и еще 6 по 5 команд. На сам турнир смогут попасть только 16 европейских сборных, причем здесь весомую роль сыграет Лига наций. Мы узнаем 12 победителей отбора, которые напрямую выйдут на ЧМ. Вторые места получат дополнительную возможность через плей-офф, в формате финала четырех. Эти 12 команд присоединятся к отобранным из ЛН. Это тот самый дополнительный путь для Украины.

Как пройдет жеребьевка и какие ограничения?

Формат жеребьевки классический, как и был ранее. Во время процедуры берется первая корзина и ее распределяют на 12 груп. Также берут следующие. Однако, есть ограничения на страны, которые не могут пересекаться. Среди них и Украина - нам не попадется Беларусь. Есть еще 5 других коллективов, которые ограничивают пары жеребьевки. Например, не сыграют между собой во время квалификации Гибралтар и Испания, а команде Косово не может выпасть Босния или Сербия.

Отдельное правило касается расстояния: ФИФА в регламенте прописала, что участники групп не испытывают чрезмерную финансовую нагрузку из-за дальних перелетов. К примеру, если Португалии выпадет Казахстан, то им уже не может попасться Исландия (представьте себе этот километраж). Есть еще отдельное правило относительно влияния погоды. К примеру, в группе может быть только одна страна, где зима может испортить проведение матча или вообще отложить его на неопределенный срок. К таковым относятся, например, Эстония, Исландия и Норвегия.

От Европы смогут квалифицироваться больше всего команд

ФИФА пошла на мощное увеличение количества участников: на этот ЧМ смогут попасть аж 48 команд! Это невероятный рост, учитывая, что в Катаре играли 32 команды. И даже, несмотря на большее количество путевок, попасть в США смогут только действительно достойные команды.

От Европы будут соревноваться 54 коллектива за 16 путевок. В зоне УЕФА квалификация начнется 17 марта 2025 года. Группы с 7 по 12 будут одновременно легкие и сложные. Там будет 5 участников, это большая конкуренция. В то же время попадут в них самые слабые сборные Европы. Украине лучше было бы попасть в квартеты, чтобы уменьшить количество оппонентов. Тем более, увеличенные группы стартуют на отборе в марте, а вот сборные в квартетах будут соревноваться за квалификацию с осени следующего года.

Как определить участников от других континентов?

Кроме 16 команд от Европы, на ЧМ-26 мы увидим 8 команд от Азии, 9 из Африки, 6 от Южной Америки, 3 от Центральной Америки и 1 из Океании. Затем 2 участника будут определены через плей-офф после отборов. Повсюду, кроме европейской конфедерации, отбор продолжается. На самом ЧМ увидим 12 групп по четыре команды. Там в плей-офф выйдут две первые сборные. Еще, как и на Евро, сформируют отдельную таблицу из восьми коллективов - в 1/16 попадут четыре лучшие команды третьих мест.

Следующий ЧМ будут принимать три страны

Остается полтора года до 23-го Мундиаля. Его будут принимать 16 городов. Это Торонто и Ванкувер в Канаде; Гвадалахара, Мехико и Монтеррей в Мексике и 11 в США, причем не все из них столицы своих штатов. Это города Атланта, Бостон, Сан-Франциско, Хьюстон, Канзас, Даллас, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл и Филадельфия. Первая игра пройдет 11 июня 26-го года в Мехико, финал в июле будет принимать Нью-Йорк.