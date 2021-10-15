Жена вратаря сборной Украины поругалась с мужем и назвала причину

Супруга основного голкипера сборной Украины по футболу Андрея Пятова пожаловалась, что поссорилась с мужем. Случилось этого после того, как 37-летний вратарь вернулся в семью после матчей отборочного цикла. Футболист "Шахтера" полностью отыграл поединки и против финнов, и против боснийцев.

На своей страничке в Instagram Юлия с юмором написала о недоразумении.

"Вот взяли и поругались. Подискутировали, сильно подискутировали. Давно не виделись, соскучились, наверно. В основном наши ссоры о вопросах воспитания детей.

Видео дня

Я такая мать, что выкину с лодки дитятко, чтоб плавать научить, а Андрей до последнего будет соломинку протягивать. Конечно, это все образно, и мы умеем держать баланс, и только благодаря двум нашим противоположным натурам у нас крепкая семья и прекрасные дети, правда милый?" – рассказала Пятова, признав, что "кипят" они недолго.

Со временем Пятова поведала, как дети резвились с папой, а позже лепили вареники. У Андрея и Юлии – уже четверо детей: три девочки и мальчик.

Первая дочка, Даша, родилась еще в 2006 году, Мила – в 2009-м, Майя – в 2014-м.

Сын, Лев, появился на свет в феврале 2019 года.

Во время чемпионата Европы-2020 Юлия вместе с другими женами футболистов поддерживала сборную на стадионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко после матча с Боснией дал обещание.