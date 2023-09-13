Жена футболиста сборной Украины надела необъятное декольте в кафе-музей в Австрии

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Зубкова произвела настоящий фурор у себя в соцсетях, похваставшись фотографиями со своего завтрака. Анна Зубкова посетила кафе-музей в Австрии, надев для этого на голое тело эффектное платье. Наряд, который практически не скрывал всех прелестей его обладательницы, спровоцировал бурное обсуждение в комментариях.

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Подписчиков красотки очаровали ее невероятные формы и сногсшибательный look. Юзеры не смогли пройти мимо внушительного декольте украинки, завалив ее восторженными отзывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, выложив откровенное фото без белья.

В 2021-м Анна дала скандальное интервью, в котором рассказала о своих доходах. Тогда супруга игрока сборной Украины заявила, что нормальным доходом для ее мужчины было б 10000 евро в месяц.

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