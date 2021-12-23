Жена Малиновского одела семью в рождественские наряды. Фотофакт

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский вместе с семьей уже вовсю готовится отпраздновать католическое Рождество, которое наступает вечером 24 декабря. Супруга 28-летнего полузащитника итальянской "Аталанты" Роксана похвасталась, как подготовила мужа и дочь к празднику.

Бывшая танцовщица на своей странице в Instagram выложила кадры в красно-белых рождественских нарядах.

"Хотите посмотреть на людей, которые счастливы и на фото, и в жизни? Вот они, мы!!!" – поделилась позитивом Роксана.

Видео дня

"Хочется сказать спасибо самому лучшему мужу и папе. Ведь у нас благодаря тебе не бывает ссор. Это так странно звучит, но это правда. За всю нашу жизнь мой муж никогда не кричал на меня, даже если я была неправа. Это золотой человек во всех смыслах и Бог вознаграждает его за терпение и труд", – откровенно рассказала девушка.

Себя красавица также запечатлела с чашкой горячего какао с маршмеллоу.

Напомним, футболист и его будущая жена познакомились в Севастополе в 2013 году.

Ранее Роксана занималась бальными танцами, но оставила их и уехала с мужем из Крыма.

Напомним, Руслан выступает в Бергамо с лета 2019 года, а до этого играл за бельгийский "Генк" и луганскую "Зарю".

Тем временем Андрей Шевченко отозвался о ничьей "Дженоа" с "Аталантой" Малиновского.

OBOZREVATEL рассказывал историю любви Руслана Малиновского и красавицы из Крыма.

Ранее жена футболиста сборной Украины заявила, что ей в месяц надо 3000 евро.