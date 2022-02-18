'Зенит' с ошибками Ракицкого проиграл в Лиге Европы, Малиновский и Вернидуб победили. Видео

В четверг, 17 февраля, вечером прошли первые стыковые матчи (1/16 финала) футбольной Лиги Европы. В одном из них "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью. Приняли участие в баталиях и несколько украинцев.

Полузащитник нашей сборной Руслан Малиновский отыграл 65 минут за итальянскую "Аталанту" против греческого "Олимпиакоса". Его команда добыла волевую победу 2:1, пропустив в Бергамо мяч уже на 16-й минуте.

В конце первого тайма рефери отменил взятие ворот греков, воспользовавшись системой VAR. Но на 61-й и 63-й минутах албанец Берат Джимсити сделал дубль, принеся успех команде Джана Пьеро Гасперини. Смотрите самые интересные моменты игры.

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А вот российский "Зенит" Ярослава Ракицкого проиграл в Питере испанскому "Бетису" – 2:3. Хозяева уступали 0:2, затем сравняли счет, после чего пропустили еще один мяч.

Бывший защитник сборной Украины оказался причастным ко всем голам в ворота "Зенита". В первом голе он проиграл верховую борьбу, позже не успел заблокировать удар, а в концовке "проспал" пас своего вратаря на соперника. Вашему вниманию – обзор встречи.

Продолжил удивлять молдавский "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба. В группе Лиги чемпионов он обыгрывал "Реал" и "Шахтер", а теперь расправился с португальской "Брагой" – 2:0. Смотрите, как это случилось.

Ответные поединки запланированы на 24 февраля.

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