Зеленский встретился с президентом УЕФА и заявил о желании Украины провести финал еврокубка

В четверг, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Словенец прибыл в Киев по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Глава державы поблагодарил руководителя европейского футбола за реализацию проектов по развитию футбольной инфраструктуры в Украине. В том числе – поддержку в реализации программ для детей-переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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В беседе с гостем Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также УАФ рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионатов Европы U-21 и U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

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