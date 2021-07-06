Защитник 'Шахтера' перешел в известный европейский клуб

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Грузии Давид Хочолава продолжит карьеру в датском "Копенгагене". 28-летний футболист подписал с "горожанами" контракт на четыре года.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Дании. "Я очень счастлив, что трансфер наконец-то произошел. "Копенгаген" – большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе", – прокомментировал трансфер Давид.

Она подчеркнул, что давно знал о предметном интересе датчан. "И хотя был интерес и других клубов, но я всегда считал именно "Копенгаген" очевидным выбором для себя", – добавил футболист.

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