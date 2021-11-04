"Заря", забив дважды на последних минутах, добыла победу в Лиге конференций

Луганская "Заря" победила софийский ЦСКА в 4-м туре Лиги конференций УЕФА. Встреча в Запорожье на "Славутич Арене" завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм не порадовал зрителей забитыми голами. "Заря" владела игровой инициативой, много комбинировала, используя вертикальные передачи, но серьезно воротам Бусатто не угрожал.

Видео дня

Во втором тайме подопечные Скрипника имели несколько прекрасных моментов, но забить два гола смогли лишь за 3 минуты до финального свистка.

Шахаб Зейхеди, находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием, сделал несколько шагов и точнейшим "выстрелом" другим закрутил мяч в нижний правый угол ворот.

Победный счет на последних секундах оформил Сайядманеш .Луганчане усилиями все того же Зайхеди убежала в стремительную контратаку, которую 20-летний иранец замкнул точным ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября "Заря" добыла первую победу для Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Виктора Скрипника набрала три очка в Софии в поединке над местным ЦСКА в Лиге конференций УЕФА.