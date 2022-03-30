"Забавно, что Украина пытается обвинить Россию в нападении на Мариуполь". Экс-жене Кержакова прилетело за "поддержку наших"

Бывшая жена экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, с которым они считались одной из самых красивых пар в высшем обществе страны, решила продемонстрировать свое знание геополитической ситуации в мире. У себя в Instagram 28-летняя Милана Тюльпанова запустила рубрику "поддержим наших".

На видео россиянка рассказала, что "на самом деле" происходит в оккупированном Мариуполе.

"Армия Украины прячется за зданиями и обычными людьми, используя тактику "живого щита". В результате боев и перекрестных обстрелов гибнут мирные жители. Забавно, что Украина пытается обвинить Россию в нападении на Мариуполь. Между тем Россия под свою ответственность вывезла с города уже несколько десятков тысяч человек", – в частности заявила Милана.

Видео дня

В комментариях интернет-пользователи со всего мира стали высказывать в адрес россиянки все, что они думают о ней и ее умственном развитии.

"Поедь в Гостомель, Ирпень, или Волноваху, и оттуда вещай", "Где таких тупых берут", – пишут юзеры.

Другие пытались достучаться до зомбированной Тюльпановой.

"От кого вы нас освобождаете??? Сами пришли к нам и освобождаете от себя??? Или что? У нас до вас было тихо мирно и очень классно", – отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Александр Зинченко стал героем российской пропаганды о Мариуполе. ​

На ресурсе медиагруппы "Россия сегодня", которую возглавляют топ-пропагандисты Кремля Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян, были опубликованы фотокарточки с автографами футболиста "Манчестер Сити". ​

​Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!