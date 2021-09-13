"За с*ськи и ж*пу в прямом эфире": украинская журналистка возмутилась поведением футболистов

Журналистка из программы "Футбольный формат" Валерия Сучкова не сумела сдержать эмоции, обсуждая тему взаимоотношений между представителями ее профессии и игроками. Она подняла эту тему после того, как ее коллегу Олега Ящука раскритиковали за слова о том, что защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля позволял себе нецензурные выражения в адрес журналистов.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что сталкивалась с не самым приятным отношением к себе со стороны футболистов. В частности, она призналась, что ее посылали на три буквы и без разрешения прикасались к ее груди и ягодицам.

"Меня интересует один вопрос: почему некоторые футболисты имеют право послать журналистов на х*р в прямом эфире? Почему некоторые футболисты имеют право трогать девушек-журналисток за с*ськи и ж*пу в прямом эфире? Почему мы не можем говорить все как есть? Мы же ничего не придумали, а сказали все как есть", – возмутилась Сучкова.

Видео дня

Она считает, что футболистам необходимо пересмотреть свое отношение к журналистам, поскольку те лишь выполняют свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Ювентуса" Уэстон Маккенни попал в курьезную ситуацию, раскрыв рот от восхищения после того, как увидел итальянскую представительницу СМИ Дилетту Леотту.