'За наших малых они будут отвечать очень долго': видео, как украинские дети прячутся от ракет РФ, вызвало гнев в сети

Юные украинские футболисты вынуждены спать в коридорах и даже ваннах, а не в своих обычных комнатах во время ракетных ударов России по городам нашей страны. Так продолжается уже неделю после того, как террористическое государство Владимира Путина возобновило атаки на западные области Украины.

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Соответствующее фото опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram журналист Дмитрий Поворознюк. На Львовщине он организовал тренировочный лагерь для юных любителей футбола, которые после занятий вынуждены прятаться от дронов и ракеты.

"И так каждую ночь за последнюю неделю. Дети уже привыкают спать в коридорах и в ваннах из-за "асвабадителей". Укрытие в соседнем здании, но ночью разбудить, одеть и завести 260 детей – это время. Поэтому безопаснее в коридоре между стенами", – подписал снимок Поворознюк.

В комментариях украинцы выразили поддержку юным спортсменам, а также гневно отметили, что Россия в очередной раз доказывает способность воевать лишь против мирных жителей.

"Очень жаль наших деток. Но я рада, что в эту ночь мой ребенок был именно у вас, а не в Киеве", "Зайчики маленькие", "Только и умеют воевать с мирным населением и их домами", "Берегите себя и малых. Вы хоть детство делаете не таким мрачным, еще и спортивным", "Это издевательство над всеми. Подонки! Когда это закончится?", "Какой ужас, сколько наши дети буду жить в этом страхе?", "За наших малых они будут отвечать очень долго", – пишут в комментариях.

Напомним, с 29 декабря российские террористы возобновили массовые ракетные удары по украинским городам. В последние дни враг атаковал Львов, Одессу, Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, продолжает обстреливать Херсон и другие города. Утром 2 января РФ выпустила 99 ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на Киев 29 декабря погибла украинская футболистка Виктория Котлярова. А во Львове жертвой россиян стал экс-баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый.

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