''Юдашкин пошьет?'' Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas

Сборная России по футболу больше не будет играть в экипировке от adidas. В 2023 году новым техническим спонсором будет другая фирма, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Чиновник уточнил, что подписание нового договора ожидается уже в первом квартале.

"Сейчас проводим переговоры", – добавил Дюков в интервью ТАСС.

РФС и adidas начали совместное сотрудничество в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новый договор, который был рассчитан до 2026 года.

После начала полномасштабного вторжения в Украину adidas приостановил партнерское соглашение с РФС, но несмотря на это, осенью сборная РФ сыграла три товарищеских матча в этой форме.

Российские болельщики издевательскими комментариями встретили это решение. Юзеры шутят, что теперь новую спортивную одежду футболистам будет шить Юдашкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, форма сборной России по футболу, которая была посвящена чемпионату Европы 2020 года, вызвала в свое время бурную реакцию у местных болельщиков. Фаны назвали ее "полным шлаком и убожеством".

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