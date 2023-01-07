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"Юдашкин пошьет?" Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,1 т.
'Юдашкин пошьет?' Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas

Сборная России по футболу больше не будет играть в экипировке от adidas. В 2023 году новым техническим спонсором будет другая фирма, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Чиновник уточнил, что подписание нового договора ожидается уже в первом квартале. 

"Сейчас проводим переговоры", – добавил Дюков в интервью ТАСС.

РФС и adidas начали совместное сотрудничество в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новый договор, который был рассчитан до 2026 года.

После начала полномасштабного вторжения в Украину adidas приостановил партнерское соглашение с РФС, но несмотря на это, осенью сборная РФ сыграла три товарищеских матча в этой форме.

''Юдашкин пошьет?'' Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas

Российские болельщики издевательскими комментариями встретили это решение. Юзеры шутят, что теперь новую спортивную одежду футболистам будет шить Юдашкин.

''Юдашкин пошьет?'' Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas
''Юдашкин пошьет?'' Сборная России по футболу отказалась выступать в форме adidas

Как сообщал OBOZREVATEL, форма сборной России по футболу, которая была посвящена чемпионату Европы 2020 года, вызвала в свое время бурную реакцию у местных болельщиков. Фаны назвали ее "полным шлаком и убожеством".

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