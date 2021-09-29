Ярмоленко при всех подколол свою жену. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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Инна Ярмоленко

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оставил ироничную подпись в Instagram своей жены. Инна разместила фотографию с бутылкой игристого вина, подписав ее "Время шампанского!".

Инна Ярмоленко

Первым в комментарии пришел Андрей, сделав супруге замечание.

"Ты же дома с детьми должна быть", – написал футболист сборной Украины.

Позже свое сообщение оставила и жена Сергея Сидорчука.

Анна Сидорчук
Видео дня
Инна Ярмоленко

"Меня забыла..." – обиделась в шутку Анна Сидорчук. "Тебя забудешь", – ответила с поцелуйчиками Инна.

Инна и Андрей Ярмоленко с детьми
Инна Ярмоленко в вечернем платье
Инна Ярмоленко возле бассейна
Инна Ярмоленко в желтом купальнике
Инна Ярмоленко
Инна Ярмоленко с Андреем и детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Инна собрала множество восторженных комментариев в Instagram, выложив свою фотографию с солнечного пляжа.

Инна ЯрмоленкоАндрей Ярмоленко