Ярмоленко при всех подколол свою жену. Фотофакт

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оставил ироничную подпись в Instagram своей жены. Инна разместила фотографию с бутылкой игристого вина, подписав ее "Время шампанского!".

Первым в комментарии пришел Андрей, сделав супруге замечание.

"Ты же дома с детьми должна быть", – написал футболист сборной Украины.

Позже свое сообщение оставила и жена Сергея Сидорчука.

Видео дня

"Меня забыла..." – обиделась в шутку Анна Сидорчук. "Тебя забудешь", – ответила с поцелуйчиками Инна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Инна собрала множество восторженных комментариев в Instagram, выложив свою фотографию с солнечного пляжа.