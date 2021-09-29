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Ярмоленко при всех подколол свою жену. Фотофакт
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Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оставил ироничную подпись в Instagram своей жены. Инна разместила фотографию с бутылкой игристого вина, подписав ее "Время шампанского!".
Первым в комментарии пришел Андрей, сделав супруге замечание.
"Ты же дома с детьми должна быть", – написал футболист сборной Украины.
Позже свое сообщение оставила и жена Сергея Сидорчука.
"Меня забыла..." – обиделась в шутку Анна Сидорчук. "Тебя забудешь", – ответила с поцелуйчиками Инна.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Инна собрала множество восторженных комментариев в Instagram, выложив свою фотографию с солнечного пляжа.