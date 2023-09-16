Ярмоленко предположил, что капитан 'Динамо' уехал из Украины из-за войны с Россией

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко предположил, что одной из причин перехода Сергея Сидорчука в чемпионат Бельгии, была война в Украине. Ярмоленко считает, что экс-капитан "бело-синих" согласился на трансфер в "Вестерло", чтобы увезти семью из страны.

"Думаю, если бы не война, если бы его дети и жена могли находиться в Киеве, он бы никуда не переходил", – цитирует Андрея пресс-служба "Динамо".

Отметим, что Сидорчук после 11 лет выступлений за киевскую команду продолжил карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. 32-летний опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

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Сергей провально дебютировал за новый клуб. В 7-м раунде чемпионата Бельгии по футболу "Вестерло" разгромно проиграл "Антверпену" (0:3), при этом сам украинец оказался непосредственно причастен к первому пропущенному голу.

После того, как его голкипер отдал Сидорчуку пас, тот не заметил соперника у себя за спиной. Мандела Кейта смог перехватить передачу, отдать на Янссена и нидерландец открыл счет в игре.

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