Яремчук и Зинченко назвали самое главное для Украины перед матчем с Боснией

Перед последним матчем группового этапа в квалификации Мундиаля-2022 лидеры сборной Украины призвали партнеров сосредоточиться на своих действиях. Форвард Роман Яремчук и полузащитник Александр Зинченко уверены, что не стоит думать о противостоянии команд Финляндии и Франции, которые также выступают в нашей группе.

В комментарии "Футбол News" игрок "Бенфики" Яремчук признался, что не пытается рассматривать все возможные расклады в когорте D.

"Честно говоря, сложно просчитывать все варианты и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против аутсайдера, а против чемпиона мира. Финнам, сто процентов, будет нелегко. А мы будем рассчитывать на свои силы и стараться добыть три очка", – наметил план действий львовянин.

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Подержал коллегу и футболист "Манчестер Сити" Зинченко.

"Безусловно, мы приехали в Боснию за победой – независимо от результата матча финнов и французов. В принципе, в каждой игре мы стараемся думать только о победе. Но турнирная таблица нас обязывает выжать весь свой максимум, показать зрелищную игру и, самое главное, добыть три очка. Будем надеяться, что сборная Франции выиграет свой матч и мы сможем пройти в плей-офф", – поделился мыслями Александр.

Кстати, стало известно, что наша команда выйдет на игру в синей форме. У вратаря амуниция будет салатового цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктору Цыганкову на тренировке сборной Украины в Боснии сделали подарок.

На нашем сайте идет онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.