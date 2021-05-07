Я сидел в раздевалке и плакал, – Селезнев о неудавшемся переходе в "Галатасарай"

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев признался, что был очень расстроен, когда президент "Акхисар Беледиеспора" не отпустил его в "Галатасарай" после завоевания Суперкубка Турции в 2018 году.

В интервью на YouTube-канале "Брутальный футбол" футболист рассказал, что очень хотел перейти в один из грандов местного чемпионата и сыграть в Лиге чемпионов против "Шальке" украинца Евгения Коноплянки и "Локомотива" россиянина Федора Смолова. По словам Евгения, за него предлагали 1 миллион долларов.

"Меня три раза не пустили в "Галатасарай". Последние два раза вообще были жестью. Для меня это был удар. Я сидел в раздевалке и плакал. Мне позвонил Фатих Терим (тренер "Галатасарая" – Ред.) и сказал, что его команда играет в Лиге чемпионов, что я буду в основном составе. А в той группе играли "Шальке" с Коноплянкой, "Локомотив" со Смоловым. Все меня уже там ждали. Но президент сказал, что я ни за какие деньги туда не уйду. За меня 33-летнего миллион давали. Я не знаю, почему так. Я сел в раздевалке и заплакал. Я очень долго шел к этому за свою карьеру в Турции", – заявил Селезнев.

Отметим, что в составе "Акхисара" Евгений также выиграл Кубок Турции. За команду он выступал на протяжении года в 2018-2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий может присоединиться к "Вересу", если клуб из Ривне выйдет в украинскую Премьер-лигу.