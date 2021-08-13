"Я с твоей мамой": игрок российского клуба резко ответил фанату после "позорного" вылета из еврокубков
Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович не сумел сдержать эмоции после того, как его команда неожиданно вылетела из Лиги конференций, проиграв польскому "Ракуву" в домашнем матче со счетом 0:1. Сербский футболист жестко ответил болельщику, который спросил, почему он не участвовал в поединке.
На официальной странице телеканала "Матч Премьер" в Instagram появилась запись о неудаче казанского клуба в новом еврокубке УЕФА. В комментариях под постом один из пользователей спросил: "Где лучший нападающий российской Премьер-лиги (РПЛ), который говорил, что если бы не Казахстан, то играл бы за "Барселону" или "Реал"? Где ты, Деспотович?"
"Я с твоей мамой", – написал серб на английском языке.
Руководство "Рубина" не оставило без внимания этот инцидент. На официальной странице казанцев в Twitter появилось сообщение о том, что на следующий домашний матч команды против "Крыльев Советов", который состоится 15 августа, каждый болельщик может бесплатно привести на стадион свою маму, если купит билет себе.
"Приходи на футбол с мамой! Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с "Крыльями"! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счет Деспота!" – написано в социальной сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты "Рубина" назвали позорным поражение команды от польского "Ракува" в Лиге конференций.