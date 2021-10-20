'Я не идиот': тренер 'Ливерпуля' поссорился с журналистом после победы над 'Атлетико'

Скандальная ситуация возникла после матча Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ливерпулем" в Мадриде, которая завершилась победой гостей со счетом 3:2. Игра получилась драматичной, из-за чего тренеры команд выплеснули много эмоций. В итоге наставник "Атлетико" Диего Симеоне сразу после финального свистка не захотел пожать руку коллеге, Юргену Клоппу, и убежал в раздевалку.

Немецкий тренер "Ливерпуля" сначала протягивал руку аргентинцу, но, увидев, что тот ушел, поднял вверх большой палец. В микст-зоне у Клоппа спросили об этом инциденте, и специалист разозлился. Юрген назвал журналиста "нехорошим человеком", который обращается с ним "как с идиотом", пишет английское издание Daily Mail. После этого 54-летний наставник английской команды развернулся и ушел.

Видео дня

Впрочем, на пресс-конференции Клоппу вновь пришлось об этом говорить. На этот раз, уже спокойнее, он заявил, что с пониманием принял эмоции Симеоне и ни в чем его не обвиняет. К тому же ранее, например, весной 2020 года, харизматичные тренеры общались друг с другом с улыбкой.

Поединок в столице Испании действительно выдался напряженным. Салах и Кейта забили у "Ливерпуля" в самом начале, к концу тайма Гризманн дублем восстановил равновесие. В начале второго тайма французский форвард получил красную карточку за удар ногой в голову. А на 78-й минуте Салах принес победу гостям с пенальти. Смотрите лучшие моменты встречи.

В среду, 20 октября, третий тур Лиги чемпионов продолжится восемью поединками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ребров перед матчем "Барселона" – "Динамо" вспомнил о политике в футболе.