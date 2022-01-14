'Я еще молодой': Шевченко отреагировал на возможную отставку в 'Дженоа'

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке после матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором его команда уступила "Милану" на выезде в дополнительное время со счетом 1:3.

Слова 45-летнего украинца приводит сайт Football Italia. Шева не стал уходить от ответа и отнесся к вопросу философски.

"Мое будущее? Я просто день за днем выполняю свою работу. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я смотрю вперед и сосредоточен на том, что делаю. А клуб мне объявит о своем решении", – порассуждал Андрей Николаевич.

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Также он поблагодарил фанатов "Милана", в котором он выступал много лет, за теплый прием и похвалил своих подопечных.

"Ребята приложили много усилий и показали качественный футбол. В целом игра получилась хорошей. Мы пытались создавать моменты и контролировать ход событий на поле. Я не очень доволен результатом, но наше выступление было достойным", – подытожил Шевченко.

Пока что украинец во главе аутсайдера Серии А выиграл один матч из 11 – в Кубке у скромной "Салернитаны". Смотрите обзор игры на "Сан-Сиро".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор "Милана" сказал, что будет с Шевченко: "Позор увольнения".