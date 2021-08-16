Коллизия с новым тренером сборной Украины: обзор спортивных СМИ

Тема наставника сборной и судьба самой национальной команды, брошенной УАФ фактически на произвол, а также резонансные выступления украинских клубов в Европе – главные события минувшей недели.

ДОМ АБСУРДА

Пресса искренне надеялась, что к завершившемуся уик-энду национальная сборная Украины обзаведется главным тренером или, по крайней мере, в этом деле наступит ясность. Однако чаяния медиа и болельщиков оказались напрасными.

Сначала президент УАФ заверял, что "сине-желтые" получат нового коуча 9 августа. После он же перенес дату назначения на 12 августа, когда должен был состояться исполком федерации. А к концу недели животрепещущий вопрос и вовсе повис в воздухе.

Видео дня

СМИ остается только надеяться, что появившиеся в сети ориентировочные 16-18 августа станут-таки судьбоносными. Хотя, опять же – это всего лишь базовые даты. С учетом количества абсурда, потоком несущегося из стен Дома футбола, начало стартовавшей семидневки снова грозит пройти безрезультатно.

"9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу. Його учасники розглянули низку робочих питань, серед яких було й питання про тренерський штаб національної збірної. Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи попереднього тренерського штабу, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди. За підсумками обговорення члени Виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ та Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної збірної команди України та у строк до 12 серпня 2021 року проінформувати Виконком УАФ про їхні підсумки", отрапортовала федерация в понедельник. (Uaf.ua, 09.08.21).

Это при том, что сам глава Комитета национальных сборных Мирон Маркевич уже ретировался с должности, фактически парализовав и без того невразумительную работу вверенного ему важнейшего в структуре УАФ сегмента. Кому тогда адресована такая задача? Общественность об этом узнала через три дня. Аккурат в назначенный день завершения "переговоров с потенциальными кандидатами".

"Виконком УАФ припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням. Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі: Олег Блохін – співголова; Олексій Михайличенко – співголова; Олег Протасов – перший заступник; Анатолій Дем’яненко – заступник; члени комітету: Олександр Петраков; Віктор Скрипник; Анатолій Бузнік; Олексій Таргонський; Олександр Черкасов; Сергій Мохник; Володимир Ковянов", – читаем на том же Uaf.ua (12.08.21).

Медиа с сарказмом восприняли эту новость.

"Уявляєте скільки роботи виконував Маркевич, що на його місце призначили одразу двох?", – написал в Твиттере футбольный комментатор Вадим Скичко. (Theageoffootball.com, 13.08.21).

А главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков, комментируя решение УАФ, предположил, что Комитет национальных сборных при этом и взял на себя часть обязанностей главного тренера "сине-желтых".

"А не кажется ли вам, что сопредседатели комитета ФФУ по сборным, Михайличенко и Блохин, это будущие тренеры этой самой сборной? Как вариант! История ведь имеет обыкновение повторяться, и за трагедией всегда следует фарс – когда-то Фоменко искал нового тренера и в итоге оказался им сам… А тут еще и временной кризис налицо!" (Dynamomania.com, 13.08.21).

Журналист как в воду глядел. Его коллега Роман Бебех в своем телеграм-канале "Бомбардир" (13.08.21), подтвердил, что комитет действительно готовит список украинских легионеров для вызова в сборную на ближайшие матчи. УАФ должна подать его раньше, чем основную заявку футболистов, которые будут играть в отборе ЧМ-2022. Матчи уже на носу: 1 сентября с Казахстаном и 4 сентября с Францией.

"Те, що зараз відбувається з нашою збірною – це повне фіаско УАФ. За два тижні до відновлення матчів чемпіонату світу ми залишаємося без головного тренера. Я не розумію, чим у нас займається Комітет збірних, я не розумію, які юридичні колізії тут можуть бути. Якщо, умовно кажучи, я знаю, що у мене в головного тренера збірної завершується контракт 31 липня, в мене вже на 20 липня має бути готовий спадкоємець головного тренера. Без юридичних колізій. А хто несе відповідальність за тих футболістів, котрих зараз викликали до національної збірної? Це ж не вибір головного тренера, не його бачення. Я такого взагалі не пам’ятаю за всю історію збірної України!" – негодует известный комментатор Виктор Вацко в студии программы "Великий футбол" (15.08.21).

ШАНС ДЛЯ ПЕТРАКОВА?

Впрочем, список игроков пока остается загадкой для всех. На сайте УАФ можно прочитать о соревнованиях в отечественных лигах, выступлениях легионеров, даже узнать о судейских назначениях арбитров УПЛ, пусть до старта тура и остается всего шесть часов! Но только не про ситуацию с главной командой страны.

А ведь в преддверии возобновления квалификации чемпионата мира тема сборной остается номером один на повестке дня. Но, похоже, общественность она беспокоит больше, нежели управленцев из Дома футбола.

"Сподіваюся, вже всім стало зрозуміло, що призначення Реброва пов'язане з певними труднощами юридичного спрямування і ніякого чарівного пункту "Сім-сім, відкрийся, сім-сім, віддайся" у нього в контракті не було. Тобто ФФУ / УАФ в особі виконкому підпише якийсь протокол про наміри: "Хочу бути володаркою морською і щоб золота рибка була у мене на посилках". Збірна залишиться без керівництва ще на шматок часу. До речі, зі слів Павелка можна зробити висновок, що на ЧС-2022 вже ніхто не розраховує, вам так не здається?!", – опасается тот же А.Франков в соцсетях. (Footballgazeta.com, 10.08.21).

Нынче очевидно, что между руководством УАФ и эмиратским клубом "Аль-Айн" возникли серьезные сложности в переговорах по Сергею Реброву, главному претенденту на вакантную должность наставника сборной.

"З Ребровим УАФ також влаштувала справжній хаос і невміння адекватно комунікувати. "Аль-Айн" не той клуб, звідки можна піти так нахабно. Клубом володіє один з найбагатших та найвпливовіших шейхів ОАЕ. З такими людьми можна тільки намагатись акуратно домовитись, а не ставити перед фактом, що буде ось так. Для шейха то все невеликі гроші. І йому може бути все одно, що хоче Ребров та УАФ. Він може піти на принцип", – недоумевает Александр Сажко на страницах Ua.tribuna.com (14.08.21).

Подтвердил информацию о своих контрактных обязательствах и сам экс-форвард и тренер киевского "Динамо". В интервью официальному сайту эмиратского клуба он пояснил ситуацию вокруг своего приглашения в сборную Украины.

"Я был бы счастлив возглавить национальную команду. Однако у меня действующий контракт с моим нынешним клубом. Если его руководство решит, что мне лучше продолжить карьеру в сборной своей страны, я обязательно воспользуюсь этим решением. Однако сейчас я сконцентрирован на подготовке "Аль-Айна" к новому сезону, главная цель которого – завоевать путевку в Лигу чемпионов АФК", – приводит слова 47-летнего украинского специалиста "Футбольный клуб" (12.08.21).

Интересно, что после такого заявления Реброва у отечественной прессы отпали всякие сомнения насчет следующего наставника "сине-желтых".

"Жоден із тренерів, які ставлять перед собою серйозні завдання і які повинні мати зобов’язання перед УАФ зараз не погодяться очолити нашу збірну, але є приземлені варіанти, такі як Олександр Петраков, який привів молодіжну українську збірну до титулу чемпіонів світу у 2019 році", – фактически озвучил общее мнение спортивный обозреватель Иван Вербицкий в эфире "Громадського радіо". (Hromadske.radio, 12.08.21).

А сайт Meta-ratings.com.ua даже заявил, что Александр Васильевич 17 августа на исполкоме УАФ будет представлен как главный тренер национальной команды.

"Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали с юниорской сборной Украины, ставшей в 2019 году чемпионом мира. По имеющейся информации, консультантом сборной предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего рулевого – Андрея Шевченко, однако он не согласился", – делится подробностями Meta-ratings.com.ua (15.08.21).

Анализировать плюсы и минусы победителя молодежного чемпионата мира в Польше, в случае его назначения, СМИ будут еще долго. Однако в том, что специалисту нужно предоставить шанс, и, вообще, следовало бы это сделать намного раньше, они солидарны.

Вопрос в том, как сам Петраков сумеет обойти все подводные камни и смирится со статусом "запасного". Как будет чувствовать себя, понимая, что к нему пришли только потому, что не удалось договориться с другим.

В цивилизованном футбольном мире в процессе переговоров официально никто не распределяет кандидатов по приоритетам. Когда приходит новый тренер – он становится первым и единственным. Нужна уверенность в своем выборе. Поэтому, если Ребров так и не возглавит сборную, ее поведет наставник, который был всего лишь вынужденным запасным вариантом.

"Що маємо зараз. За два тижні до наступного збору національна команда так і не має тренера. Скоріше за все, його не призначать як мінімум до початку наступного тижня (16-17 серпня). Комітет збірних формує перелік гравців-легіонерів на вирішальні матчі відбору ЧС замість головного тренера. Відповідальні за це Блохін та Михайліченко, останні успіхи яких трапились 15-20 років тому. Основний кандидат Ребров "виконує контракт з "Аль-Айном". З доступних варіантів – Петраков та знову Маркевич. Якщо це не тотальний провал, то що? Хоч щось в УАФ можуть зробити правильно та по-людськи?" – резюмирует Александр Сажко. (Ua.tribuna.com, 14.08.21).

ОБЛИКО МОРАЛЕ

К слову, на неделе действительно всплыла информация, что УАФ из-за возникших трудностей с Ребровым может вернуться к вопросу с назначением на должность тренера сборной Мирона Маркевича.

"По нашим данным, специалисту готовы предложить новый вариант сотрудничества", – пишет Sportarena.com (12.08.21).

Однако сам бывший глава Комитета национальных сборных поспешил опровергнуть эти слухи.

"Впервые слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было. Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой", – сказал Маркевич в комментарии Ua.tribuna.com (12.08.21).

Но ведь сам же Мирон Богданович первым и развел руками на известие о нежелании Андрея Николаевича продлевать контракт (притом якобы имевший силу как минимум до окончания отборочного цикла ЧМ-2022)! Впрочем, он и его подчиненные точно так же реагировали и на скандальное техническое поражение сборной 17-летних от сербских сверстников, из-за которого наши ребята остались без заслуженной путевки в финальную часть. И на другой "технарь", уже на самом высоком уровне – "ковидные" 0:3 в Лиге наций от Швейцарии – тоже результат коллективной безответственности горе-чиновников.

Так что изначально было понятно, бывший управленец из Дома футбола даст заднюю, уже зная, как его демарш восприняли СМИ. И как в медиа-пространстве воспринимается его ничегонеделание на должности комитетчика.

"Зачем отрабатывать контракт с УАФ – наверняка ведь был таковой! Оказывается, его можно вот так, запросто, похерить с миной обиженного ребенка, у которого отобрали любимую игрушку – уютного плюшевого Ждуна. …Покидая УАФ следом за наставником сборной, Маркевич даже не стал изображать что-нибудь наподобие корпоративной солидарности. Наоборот – хлопнул дверью с нарочитым раздражением, как только понял, что, сменщиком Шевченко собираются назначить не его, а Сергея Реброва. Предложение босса федерации продолжать возглавлять комитет для Мирона Богдановича прозвучало, видимо, как известное служебно-романовское: "Идите вы… в бухгалтерию!" – ерничает заместитель главного редактора "Футбольного клуба" (12.08.21) Юрий Корзаченко.

Подмечает этот момент и Александр Сажко. Бардак, творящийся в федерации, разрозненность ее структур и подразделений – устоявшаяся почва, на которой и произрос очередной скандал.

"Коли трапилась надзвичайна ситуація, то нікому не спало на думку, що треба хоча б вдати, що Маркевич кандидат. Він вірно служив, а тут така підстава – поставили перед фактом, що буде Ребров. Тут не йдеться про те, що Богданович заслужив бути в збірній головним. Навпаки, якщо він там не опиниться (ще є шанс), то буде кармічна справедливість. Важливо, що це чергова величезна проблема з комунікацією всередині УАФ. Людина йде з ключової посади в критичний момент та ще й підтверджує всім прямою мовою, що в збірній буде Ребров. До цього були тільки інсайди – лише чутки". (Ua.tribuna.com, 14.08.21)

Возможно, с точки зрения спортивной перспективы Маркевич и был бы подходящим тренером для сборной Украины. Но как быть насчет морали?

"Почему тренерская сущность не проявлялась раньше? Потому что должность была перспективная и одновременно безответственная? Потому что капала немаленькая зарплата, а функции сводились к тому, чтобы облизывать смаковать и оправдывать все, что делает УАФ? Пять лет Мирон Богданович спокойно удовлетворялся функционерской деятельностью, и вдруг фонтаном забурлило желание снова быть на тренерском мостике. Именно тогда, когда появилась вакансия в сборной…" – отмечает автор Ua-football.com (13.08.21) Игорь Семйон.

Риторика Маркевича после "творческого отпуска" наверняка изменится. Ведь не исключено, что на новом месте работы ему придется выступать в оппозиции к бывшим работодателям. Но, "то таке", как любит выражаться сам пан Мирон.

БЕЛЬГИЙСКИЙ БАРЬЕР И СЛОВО О СУДЕЙСТВЕ

Пристально следила пресса на прошедшей семидневке и за выступлениями двух отечественных клубов на евроарене.

Увы, но и третий раунд квалификации стал фатальным для одной из наших команд. Вслед за "Ворсклой", сложившей оружие на предыдущем этапе отбора Лиги конференций, последовал вылет "Колоса" от карагандинского "Шахтера" в этом же турнире. Коваливцы за такой "пролет" подверглись уничижительной критике со стороны СМИ.

Лишь донецкий "Шахтер" поддержал марку, двумя победами с одинаковым счетом 2:1 пройдясь по бельгийскому "Генку". Впрочем, и горняки получили нагоняй от медиа и специалистов, да и перед самим матчем у болельщиков имелись основательные опасения насчет общего итога.

Возникли они из-за сенсационного поражения подопечных Роберто Де Дзерби в матче УПЛ с "Александрией", который донетчане также проводили на "Олимпийском".

"Опасения оказались не напрасными – игра хозяев в защите пока далека от эталона надежности, и у бельгийцев было достаточно шансов – особенно когда после гола Траоре в первом тайме гости окончательно поняли, что терять им нечего. Но в этот раз атака "Шахтера" была эффективной и забили горняки больше, чем пропустили", – отмечает Kp.ua (11.08.21).

"Что же касается самой игры, то на данном этапе "горнякам" подходит прилагательное "неожиданные" в качестве характеристики. А вот каким будет смысловое наполнение этой оценки – решается не просто перед каждой новой игрой, но и непосредственно на футбольном поле. Очень нестабильными видятся "оранжево-черные" на данный момент…" – делится мнением Football.ua (11.08.21).

Правоту журналистов подтвердил после игры и сам наставник "Шахтера". Он открыто признал, что команда под его рукой еще не настоящая, и нужно упорно трудиться, чтобы таковой стать.

"Мы пропустили больше голов, чем должны, и забили меньше, чем заслужили. Нужно смотреть на ситуацию с ментальной точки зрения. Это значит, что в прошлом сезоне "Шахтер" не был чемпионом. В "Шахтере" играет много молодых футболистов. Уже не играют Дарио Срна, Фернандиньо. Чтобы выступать на таком же уровне, нужно, чтобы команда прогрессировала. Стараемся работать над этим. Считаю, у команды большой потенциал. Если упорно работать, мы можем его получить", – подчеркнул Де Дзерби. (Fanday.net, 10.08.21).

С другой стороны, чуда от итальянского специалиста и не ждали. За столь короткое время малореально донести футболистам свою "философию", как любит говорить сам тренер. А летние новички в попытках индивидуально проявить себя вписываются в командную модель игры постепенно. Это вполне нормальная практика в футбольном мире, здесь необходимо время. Проблема лишь в том, что времени как такового у "Шахтера" нет. "Динамо", которое летом не переживало масштабные перестановки, уверенно идет во внутреннем чемпионате, а горняки уже допустили осечку.

Впрочем, в связи с ней, следует обратить внимание на слова директора донецкого клуба по футболу Дарио Срны о судействе в чемпионате Украины:

"Хочу сказать, что "Шахтер" недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников "Шахтера". Два – со "Львовом", один – с "Александрией". Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону "Шахтера". Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо". (Shakhtar.com, 12.08.21).

Срна не первый, кто говорит о судейских ошибках с начала сезона. Однако, если данную тему затрагивают уже в "Шахтере", в поединках с которым зачатую от арбитров страдали его соперники (чего только стоит матч с "Олимпиком" в минувшем чемпионате и срыве его тогдашнего президента Владислава Гельзина), то это свидетельствует о реальном существовании проблемы.

"К сожалению, в стартовых турах уже не обошлось без результативных ошибок рефери и их ассистентов в матчах "Ворскла" – "Днепр-1", "Мариуполь" – "Десна", "Днепр-1" – "Мариуполь". И будь у арбитров надежный "суфлер"-VAR, то этих промахов можно было бы избежать. Поэтому посоветовал бы клубам именно на этой проблеме акцентировать внимание", – усматривает тенденцию и известный в прошлом рефери, а ныне авторитетный футбольный эксперт Мирослав Ступар. (Meta-ratings.com.ua, 13.08.21).

Кстати, свой месседж Срна повторил и в студии "Великого футбола" (15.08.21): "Я сказал, как есть. Мы хотим честно выигрывать и честно проигрывать. Это не "отмазка". Мы хотим, чтобы судили честно. Надеемся, что дальше все будет хорошо".

Оценил функционер и шансы горняков пройти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов французский "Монако", который возглавляет его соотечественник Нико Ковач.

"Ковач – хитрый хорват из Германии. Он сказал, что Шахтер сильнее Монако. Я скажу, что Монако сильнее Шахтера (смеется). В последнее время не общались, но он полностью сосредоточен на Шахтере. Был хорошим футболистом, теперь – хороший тренер. Монако – команда вдвое дороже нас. Шансы 50/50. Все решится в Харькове", – сказал Срна. (Footballua.tv, 15.08.21).

РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ

А для "Колоса" все уже завершилось в Казахстане. Дважды сыграв с карагандинским "Шахтером" по 0:0, команда Руслана Костышина уступила сопернику в серии пенальти. Критика на команду обрушилась незамедлительно. Надо сказать, справедливо.

"Что ж, имеем то, что имеем. А точнее – после финского позора в этом сезоне есть еще и казахский и уже минус два. Это уже дно или есть еще куда падать?" – спрашивает Sport.ua (10.08.21).

"До уваги батьків – коли ваше маля вередує, посадіть його перед екраном і увімкніть запис вчорашнього матчу Ліги Конференцій між казахстанським "Шахтарем" з Караганди та українським "Колосом" із Ковалівки. Мине небагато часу і вередлива дитина або міцно засне, або обіцятиме завжди бути слухняною аби їй лише більше ніколи такого не показували. Одне тривожить – після такої "терапії" у дитини при слові "футбол" виникатимуть самі знаєте які відчуття, тож вона дивитиметься що завгодно, але не те, що у нас називають футболом", – так характеризует "накал" противостояния известный журналист Николай Несенюк на своей странице в социальной сети Facebook (12.08.21).

Вторит ему и Игорь Цвик из Sportanalytic.com (12.08.21):

"Якщо ви не бачили двох матчів цього протистояння разом із додатковим часом, то обов'язково скачайте це собі на комп'ютер, назвіть "Золота колекція українського футболу" і бережіть, як зіницю ока, щоб колись тремтячими руками передати внукам зі словами: "От як колись вміли грати у футбол, не те що ці зараз". А якщо серйозно, то всім тим, хто подивився ці два поєдинки, варто давати медалі "За відвагу" і "За мужність", бо тільки так описується добровільне бажання дивитися оце, що чомусь назвали "єврокубковий футбол". Просто жахлива гра від "Колоса", три моменти на дві команди за всю гру, рівень третьої ліги чемпіонату області – ось що ми побачили у вівторок".

Шутки шутками, но Украина потеряла уже две команды на ранних стадиях еврокубков. И эти потери могут серьезно ударить в дальнейшем по нашему рейтингу и, соответственно, квоте мест в турнирах под эгидой УЕФА. Прошлый сезон в таблице коэффициентов мы завершили на 12-й позиции. Это означает потерю в следующей кампании прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов – чемпион и вице-чемпион текущего сезона будут проходить квалификацию турнира. Сейчас задача наших команд – вернуться в топ-10, что позволит чемпиону страны в сезоне-2022/23 вновь стартовать с группы ЛЧ. Без "Ворсклы" и "Колоса" сделать это будет намного сложнее…

"Вылет "Колоса" – позор не только его персональный, а всего нашего клубного футбола, который катится в тартарары. Команды исчезают, их не ценят, в Федерации не ценят людей, которые вкладывают в клубный футбол деньги, будто у нас очередь из желающих взвалить финансирование футбольного клуба на свои плечи. Постоянные подковерные игры в угоду клубам-друзьям и против клубов, с которыми не заладились отношения, коррумпированное судейство. Более того, в Федерации не ценят сам чемпионат, который ради интересов сборной могут двигать, как заблагорассудится руководству, удлиняя сборы, перенося игры и так далее", – делает неутешительный вывод заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" (12.08.21) Андрей Шахов.

"ДИНАМО" СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Киевляне в минувший уик-энд вынуждены были обойтись без выездного календарного матча чемпионата с "Ингульцом". Поединок, по просьбе петровской команды, был перенесен на 18 августа на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Просьба связана с тем, что "Ингулец" хотел бы принять подопечных Мирчи Луческу во втором круге уже на своей новой арене в Петрово. Руководство столичного клуба пошло навстречу, и будущие соперники ударили по рукам.

При этом сторонами были соблюдены все нормы регламента – обоюдное согласие и утверждение новой даты и места проведения матча со стороны Дирекции УПЛ, о чем она и сообщила на своем официальном сайте. (Upl.ua, 03.08.21).

"Команди пішли на зустріч одна одній. "Інгулець" буде грати домашній матч у Києві, а "Динамо" зіграє домашній матч у Петрове, тому що там будується стадіон і кияни приїдуть на відкриття цього стадіону. Інше питання, чи збудують його. Щоб не вийшло, як у тому сезоні, коли "Минай" домовився з "Динамо" зіграти в Києві, а потім… ще раз домовився зіграти з "Динамо" в Києві. Але ніхто нічого не порушує, оскільки в регламенті прописано, що за угодою обох сторін можна переносити", – отметил этот момент в программе "Великий футбол" (15.08.21) Виктор Вацко.

Так что злопыхателям "бело-синих", попытавшимся было сотворить из переноса прецедент, пришлось ограничиться лишь сотрясанием воздуха…

Динамовцы же, воспользовавшись образовавшимся окном в чемпионате, договорились с "Интером" о международном спарринге в Монце, где он и был успешно проведен в субботу. И хотя "бело-синие" разгромно проиграли чемпиону Италии (0:3), опыта эта игра им несомненно добавила. Особенно ценен контрольный матч в преддверии старта киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата то, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении этого матча. Для нас это важно, чтобы мы приспособились к игре в графике через два дня на третий. Наши сборники очень тяжело входили в сезон, и многие до сих пор не набрали своих кондиций. Большинство игроков, представлявших сборную, были игроками киевского "Динамо". Но мешая состав и подводя всех к одинаковому функциональному состоянию, Мистер добивается того, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как "Интер", чтобы у них не тряслись ножки. Ведь у нас многим еще по 18-19 лет", – дал комментарий по итогам спарринга для "Профутбол Digital" (14.08.21) президент "Динамо" Игорь Суркис.

Вместе с тем, столичный клуб продолжает уделять повышенное внимание детско-юношескому футболу, и с готовностью помогает тем, кто также готов его развивать. Так, в четверг киевляне получили письмо от президента ФК "Угорники" из одноименного села Коломыйского района Ивано-Франковской области. Руководство "Динамо" пригласили принять участие в реализации проекта "ФК Угорники – путь к мечте", который участвует в конкурсе от Британского Совета и предусматривает модернизацию стадиона с целью создания качественных условий для проведения тренировок и организации матчей среди молодых игроков 16-19 лет. Кроме того, "Угорники" заинтересованы в стажировке своих тренеров и игроков в Киеве.

"Руководство "Динамо" выразило готовность финансово помочь клубу из Ивано-Франковской области в реализации этого проекта. ФК "Динамо" Киев неуклонно придерживается философии развития детско-юношеского футбола в Украине, помогая улучшать инфраструктуру для занятия футболом детьми и юношами не только в столице, а и во всех уголках нашей страны. Клуб всегда поддерживает инициативу патриотически настроенных людей и организаций, которые стремятся инвестировать в здоровое будущее нашей нации", – гласит динамовский ответ. (Fcdynamo.kiev.ua, 12.08.21).

Впрочем, "Динамо" не только помогает, но и спасает! Киевский клуб буквально вернул к жизни своего самого преданного и известного болельщика – Сергея Заборовского, или просто Парамона. В прошлом году он перенес инсульт, а в июне этого года попал в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений. Парамону потребовалась операция, затраты на которую по поручению президента "Динамо" и взял на себя клуб.

"Динамовская семья безмерно рада возвращению нашего талисмана на трибуны. Желаем Сергею Анатольевичу здоровья, бодрости духа и сохранения невероятной жажды жизни!" (Fcdynamo.kiev.ua, 12.08.21).