Крымский футболист Алексей Яблонский отправился воевать за Россию и был ликвидирвоан Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий. Ранее 35-летний уроженец Черноморского выступал за "Севастополь", "Крымтеплицу" и другие клубы с полуострова на позиции левого защитника.

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Яблонский начинал карьеру в Севастополе, прошёл через систему местной СДЮСШОР. На любительском уровне выступал за "Авлиту", "Севастополь-2" и "Гвардеец", а на профессиональном уровне – защищал цвета "Крымтеплицы" в чемпионате первой лиги Украины и "Мира" из Горностаевки – во второй лиге Украины.

Кроме того, он неоднократно вызывался в молодежную сборную Украины по футзалу, за которую провёл несколько официальных матчей.

После оккупации Крыма остался на полуострове, принял гражданство России и выступал в клубах из российской системы, включая "Кафу", "Бахчисарай" и "Гвардеец". За ФК "Севастополь" за четыре сезона провел 92 матча. С этим клубом дважды становился чемпионом так называемой Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

В последние годы совмещал выступления в любительских соревнованиях с футзалом и пляжным футболом.

Все желающие могут высказать все, что посчитают нужным, его жене - Наталье Яблонской по телефону +79787280082.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее чемпион России по дзюдо среди ветеранов Владимир Решетило был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 37-летний спортсмен, после завершения карьеры работавший тренером, стал одним из тысяч оккупантов, которые не пережили встречи с украинской армией.

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