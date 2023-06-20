Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Сразу три украинца номинированы на престижную премию Golden Boy 2023 – награду, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Кроме того, в список вошел и один из легионеров Премьер-лиги.

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Речь идет о вратаре "Ворсклы" Павле Исенко, его коллеге по амплуа в "Заре" Александре Сапутине, защитнике киевского "Динамо" Максиме Дячуке, а также венесуэльском нападающем "Шахтера" Кевине Келси. Об этом говорится на официальном сайте Tuttosport, которое назвало 100 претендентов на премию.

Наиболее высоко в списке кандидатов на награду расположился Сапутин – 33-е место и рейтинг 71,9. Далее на 43-й строчке расположился Исенко с показателем 69,6. Дячук стал 54-м с рейтингом 67,2. Келси замкнул представительство украинской Премьер-лиги на 87-й позиции (63,1).

Интересно, что Исенко и Сапутин составили ровно половину вратарей, которые представлены в списке. Мог претендовать на награду Михаил Мудрик, но ему 5 января исполнилось 22 года и его исключили из списка кандидатов.

Победителя Golden Boy 2023 будут определять журналисты ведущих европейских спортивных изданий. В минувшем году они отдали награду полузащитнику "Барселоны" Гави. Премию ранее выигрывали такие звезды, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда молодежной сборной Украины по футболу Илья Забарный объяснил, почему отказался выступать на чемпионате Европы 2023 года.

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