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Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,0 т.
Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Сразу три украинца номинированы на престижную премию Golden Boy 2023 – награду, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. Кроме того, в список вошел и один из легионеров Премьер-лиги.

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Речь идет о вратаре "Ворсклы" Павле Исенко, его коллеге по амплуа в "Заре" Александре Сапутине, защитнике киевского "Динамо" Максиме Дячуке, а также венесуэльском нападающем "Шахтера" Кевине Келси. Об этом говорится на официальном сайте Tuttosport, которое назвало 100 претендентов на премию.

Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Наиболее высоко в списке кандидатов на награду расположился Сапутин – 33-е место и рейтинг 71,9. Далее на 43-й строчке расположился Исенко с показателем 69,6. Дячук стал 54-м с рейтингом 67,2. Келси замкнул представительство украинской Премьер-лиги на 87-й позиции (63,1).

Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Интересно, что Исенко и Сапутин составили ровно половину вратарей, которые представлены в списке. Мог претендовать на награду Михаил Мудрик, но ему 5 января исполнилось 22 года и его исключили из списка кандидатов.

Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Победителя Golden Boy 2023 будут определять журналисты ведущих европейских спортивных изданий. В минувшем году они отдали награду полузащитнику "Барселоны" Гави. Премию ранее выигрывали такие звезды, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

Выигрывал Месси: три украинца претендуют на престижную футбольную награду. Их имена вас удивят

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда молодежной сборной Украины по футболу Илья Забарный объяснил, почему отказался выступать на чемпионате Европы 2023 года.

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