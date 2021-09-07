"Вы переписываетесь?" Петраков не сдержался на пресс-конференции после вопроса чешского журналиста

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не стал отвечать на вопрос чешского журналиста, который поинтересовался у наставника о стартовом составе на матч против Чехии 8 сентября. Александр Васильевич осадил журналиста, заявив, что необходимо соблюдать интригу.

После этого Петраков поинтересовался, что возможно журналисту эта информация нужна совсем для других целей.

"Вы с главным тренером Чехии переписываетесь,чтобы он составы узнал? Как я играю? Кого поставил? Завтра все увидите", – не удержался Петраков на пресс-конференции.

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В тоже время наставник "желто-синих" объяснил, почему накануне поединка против чешской команды отпустил шесть футболистов из "Шахтера" и "Динамо".

"Я увидел. что ребята подустали. Это первая причина. А просто вести игроков, чтобы они были в составе коллектива и просто грузить их... Лучше их не трогать сейчас, пусть едут в свои клубы, отдохнут", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеская встреча Чехия – Украина пройдет в среду. Начало в 21:45.

Уже названы телеканалы, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.