'Реал' без топ-побед и сверхзадача для Трубина. Анонс первых стыковых матчей Лиги чемпионов

Сегодня стартуют первые стыковые матчи Лиги чемпионов. 8 пар, которые будут сыграны в двухматчевом формате за право попасть в 1/8 – такого ЛЧ еще не видела. Уже сейчас смотрим потенциальный финал "Реала" против "Сити", французскую дилемму и многое другое. 4 игры будет сегодня, еще 4 – завтра. OBOZ.UA анонсирует каждую пару и рассказывает о главных изюминках предстоящих матчей.

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Встреча победителей и извечных врагов

"Манчестер Сити" – "Реал". Классическое противостояние Лиги чемпионов последних лет повторится уже в пятый раз за последние 6 лет. Кажется, что при такой нестабильности "Сити", сливочные должны громко исправляться после плохой группы. Но Анчелотти никак не надеялся получить ТАКИЕ проблемы: недоступны Милитао, Карвахаль, Алаба, Камавинга и Рюдигер. Страдают от микроповреждений Мбаппе с Беллингемом. Прогнозировать что-то на Пепа – тоже дело неблагодарное: горожане внезапно выигрывают и так же внезапно проигрывают. Холанд начал забивать, держит некий уровень Савиньо и Гвардиол, Хусанов стал рикошетным бомбардиром, но для ЛЧ этого может быть мало, нужен коллектив. Словом, на "Этихаде" будет битва двух переменчивых клубов, от чего игра станет только более зрелищной. И к слову: "Реал" после дерби Мадрида все еще не выиграл ни одного большого матча в этом сезоне. "Сити" такие матчи выигрывал.

Безуспешный итальянский гранд против обидчика "Шахтера"

Такие похожие, но такие разные команды. В паре "Ювентуса" с "ПСВ" гости выглядят фаворитами первого матча. "ПСВ" - лидер ЛЧ по количеству реализуемых стандартов, каждый второй за весь этап лиги. Нидерландцы имеют де Йонга с его голевым чувством второго этажа: если такая возможность будет, Люк реализует шанс. Туринцы слабее по контролю за игрой и дают гораздо меньше реальных действий: 52% владения, только 11 ударов за игру и всего 7 перехватов, соперник по всем показателям лучше. И это при том, что в начале ЛЧ итальянцы в очном матче были сильнее 3:1. Сегодняшний матч – переигровка первого тура и очень интересно, будет ли в Турине ничья.

"Брюгге" - "Аталанта": на чьей стороне удача на этот раз?

Бергамаски в начале года являлись лидерами в Серии А и главным андердогом ЛЧ. Но вдруг решили повсюду транжирить очки, растеряли преимущество и упали к стыкам. В эту субботу итальянцы разгромили "Верону" 5:0, покер положил Ретеги. На такое же фанаты надеются и в среду, ведь побеждать "Брюгге" возможно. В эту субботу бельгийцы едва прервали 5-матчевую серию без побед, переиграв "Хеверлее". И это при том, что в последних 30 играх клуб не забил только "Ювентусу" в седьмом туре ЛЧ. Соперники "Аталанты" спаслись в стыки, проиграв "Сити"; самим итальянцам не постастливилось упасть на 9-е место. Встретятся неудачник и счастливчик в этом сезоне еврокубков. Кто из них более элитный?

Мегазадача для Трубина

В паре "Монако" против "Бенфики" наши интересы ясны – поддерживаем Трубина. Проблема в том, что Бенфика непредсказуема для самой себя. То поражение только в один мяч от "Баварии", то триллер 4:5 против "Барселоны". Украинскому голкиперу нужно быть готовым уже сейчас, что его одноклубники способны провалиться в обороне. Да и сам он подвержен привозам не только в ЛЧ. Павлидис забил 8 голов с начала года, орлы будут полагаться на него и в этот раз. О "Монако" скажем так: хорошая попытка, но в Лиге чемпионов французы проиграют, причем с большим количеством пропущенных. Поэтому смотрим внимательно и переживаем за собранность Трубина и его команды.

Двойная французская дилемма

В паре "ПСЖ" с "Брестом" будут решаться сразу два вопроса: кто из французов покинет турнир уже сейчас и продолжится ли сказка дебютанта? Нашлось интересное равенство: команды имеют одинаковое количество голов по стандартам, из контратак, с игры и даже по 1 автоголу. Совпали и направления атак – действуют без центра, полагаясь на правый фланг. В остальном - большое преимущество у парижан: более частое присутствие у чужих ворот, больше голов, двойная доминация по количеству коротких передач. Да и инициатива в последнее время на их стороне. В ходе репетиции еврокубкового матча в Лиге 1 "ПСЖ" разнес "Брест" 5:2. Но надо понимать, что пираты приложили все усилия на первый в их истории сезон Лиги чемпионов. И сегодня будут сражаться до последнего. Этот матч начинается в 19:45 – нас будто приглашают отдельно посмотреть своеобразное дерби.

Немецкий аутсайдер или португальский лузер?

Судьба любит шутки – свела "Спортинг" и "Боруссию". Немцам не помогла даже победа над "Шахтером", настолько все было запутано в последнем туре Этапа лиги. Дортмундцы пропустили в каждом из последних 13 матчей - далеко не все стали выигрышными, несмотря на попытки Гирасси и компании забрать нужный результат. Так же и со "Спортингом": когда остались без сенсационного тренера, спаслись в ЛЧ только ничьей против "Болоньи". Едва ли не единственным плюсом после ухода Аморима остается Дёкереш - забивает и забивает, уже 7 голов в семи играх с начала года. Интересна пара с точки зрения того, что прямо сейчас клубы идентичны по стилю и только ищут свою игру. Не поздно ли будет найти ее на ключевой стадии еврокубков?

"Фейенорд" и "Милан": как они вообще вышли в стыки?

"Милан" начал Лигу чемпионов с двух поражений и намекнул, что даже критика Леау с Пулишичем не поможет. Звезда засияла после победы над "Реалом" и команда востала из лузеров, пока не случилось "Динамо" - россонери потеряли столь важное место в первой восьмерке. Во всех турнирах у них всего две сухие игры за 12 матчей. Удивительно, что и "Фейеноорд" за похожее количество игр имеет только 2 матча на ноль. Нидерландцы отобрали очки у "Манчестер Сити" и "Баварии", но растеряли их против "Зальцбурга" с "Байером". Если хотите непредсказуемости и много голов – выбирайте эту пару.

Единственная пара с очевидным преимуществом. Или нет?

Чем запомнился "Селтик" во время группы? Наглядный пример того, как нужно было преодолевать новый этап лиги: уверенные победы против аутсайдеров и не менее уверенные поражения против грандов. Треть игрового времени они обязательно проводят в обороне, но шотландцы делают это удивительно хорошо, 11 из 14 пропущенных пришли только против сильных команд. Чем запомнилась "Бавария" во время группы? Самым высоким xG, неожиданными поражениями и Кейном - 72 гола в 73 матчах за "Баварию" во всех турнирах. УЕФА приводит статистику, что "Селтик" потерпел лишь 2 поражения в последних 29 матчах, да и те были в ЛЧ. Здесь еще и Маэда выстрелил очередным хет-триком в сезоне. Немцы – безусловный фаворит пары, Компани воспитал неплохой коллектив. Но хватит ли двум машинам разного уровня всего 2 матчей, чтобы определить победителя?