'Вся Украина – это российская земля'. Россиян 'подорвало' двумя фразами Ракицкого про Покровск. Фотофакт

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий посетил Покровск в Донецкой области, отметив, что этот город – часть Украины. Его пост "подорвал" пятую точку у российских пользователей сети.

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Ракицкий написал в своем аккаунте: "Покровск – это наше город. Это – наша Украина", прикрепив фотографии с фронтового региона. Слова футболиста спровоцировали настоящую истерику у россиян, которые начали оставлять оскорбительные комментарии, утверждая, что вся Украина якобы является "российской землей".

Многие комментаторы угрожали Ракицкому и вопили, что город скоро "будет освобожден".

"Объясните этому калеке, что вся Украина, это российская земля", "Твои земляки тебя ждут Ярик, чтобы голову тебе открутить, Иуда", – исходятся желчью жители страны "404".

Активные бои в районе Покровска продолжаются уже полгода, а до линии фронта – всего несколько километров.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 14 января российская оккупационная армия продолжает осуществлять штурмовые действия на востоке Украины в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории.

На Покровском направлении враг продвинулся в сторону районного центра. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к юго-западной окраине Зверево (к юго-западу от Покровска).

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