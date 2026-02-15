Экс-футболист сборной Украины U-21 Сергей Петров закончил свою жизнь в канаве на Покровском направлении после того, как добровольно присоединился к российской армии летом 2025 года. Он вступил в штурмовую бригаду и был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

Видео дня

Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории, Крым. Футболом начал заниматься во Владимире-Волынском в академии "БРВ-ВИК", а затем продолжил обучение в луцкой "Волыни". Он выступал за юношескую и молодёжную команды клуба, после чего дебютировал в основном составе в Премьер-лиге.

В профессиональной карьере Петров играл за "Волынь", "Звезду" (Кропивницкий), "Львов", "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес". Сыграл один матч за сборную Украины U-21.

После 2022 года Петров вернулся на оккупированный Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "ТаврияЭнерго". Также выступал в Узбекистане за "Машал" и "Коканд-1912".

Все, кто хочет захочет высказать свои мысли его семье, могут это сделать по номеру телефону +7978 008 39 29 его маме (Петрова Оксана Витальевна).

Как сообщал OBOZ.UA, в России ликвидирован Станислав Орлов, известный под позывным "Испанец", который создал и возглавлял добровольческую бригаду "Эспаньола". Орлов был террористом и одним из организаторов вооружённого формирования, собранного из футбольных ультрас и ультраправых радикалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!