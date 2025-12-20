В России ликвидирован Станислав Орлов, известный под позывным "Испанец", который создал и возглавлял добровольческую бригаду "Эспаньола". Орлов был террористом и одним из организаторов вооружённого формирования, собранного из футбольных ультрас и ультраправых радикалов.

Видео дня

О его смерти сначала сообщили участники самой "Эспаньолы". Они подтвердили гибель своего командира, заявив, что обстоятельства произошедшего выясняются, а официальные выводы будут сделаны по итогам проверки российских следственных органов.

Один из источников RTVI утверждал, что Орлова задержали в рамках уголовного дела по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), другой — что Орлов погиб, "отстреливаясь при задержании". Также была информация, после задержания несколько дней находился в коматозном состоянии и скончался позднее.

Орлов был известен как участник фанатского движения ЦСКА "Red Blue Warriors" и принимал участие в боевых действиях на Донбассе ещё с 2014 года. Он также сотрудничал с "Союзом добровольцев Донбасса", структурой, связанной с окружением российских властей.

Созданная им "Эспаньола" позиционировалась как "добровольческая бригада", однако фактически представляла собой вооружённую группу из футбольных фанатов и неонацистов. По данным расследователей, подразделение получало финансирование от руководителя службы безопасности РЖД Виктора Шендрика, которого связывают с близкими к Владимиру Путину бизнес-структурами.

В начале октября бригада была расформирована, а источники в Z-среде утверждали, что решение принималось под давлением "сверху".

Как сообщал OBOZ.UA, "Эспаньоле" помогали и помогают различные российские футбольные клубы. В 2023-м в знак поддержки и солидарности российских военных преступников московский хоккейный клуб ЦСКА подарил им микроавтобус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!