'Всеми силами захватить очередное украинское село'. В Госдуме решили из-за падения рубля изменить подход к футболу

Депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.предложила платить иностранным футбольным легионерам зарплату в рублях. 27 ноября курс евро на Московской бирже достиг 117 рублей, курс доллара продолжает рост и уже выше 111 рублей.

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"Разговоры о сокращении легионеров в российском футболе идут давно. Возможно, надо будет в дальнейшем сделать зарплату иностранным футболистам в рублях. То есть сейчас вопрос стоит не столько в приобретении игроков из-за рубежа, а в том, как иностранцам платить. Сейчас же говорят в том числе и об общей валюте БРИКС. Наверное, в ближайшее время стоит подумать об этом. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет", – сказала 52-летняя Журова.

Такая инициатива бывшей спортсменки спровоцировала шквал насмешливых комментариев у ее соотечественников. Фанаты возмущаются, что вместо денег на спорт чиновники отправляют все средства на войну.

"Замечательно, когда на спорт денег нет, здравоохранение нет, образование нет, а на оружие и бомбы - есть", "Давайте не дискредитируйте тут, в свологические времена не до пинания мяча, лечение или обучение. Нужно всеми силами стараться ̶з̶а̶х̶в̶а̶т̶и̶т̶ь̶ ̶ освободить очередное украинское село, после чего уж точно победа будет за нами..." – стебутся юзеры.

Ранее OBOZ.UA, сообщал об очередном обвале российского рубля на фоне угроз кремлевского диктатора Владимира Путина относительно применения межконтинентальной баллистической ракеты и обновления ядерной доктрины страны.

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