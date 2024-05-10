Все за 95-ю минуту: когда в УПЛ били самые поздние пенальти и при чем здесь 'Динамо'

Одиннадцатиметровые удары – украшение любой лиги и УПЛ не исключение. Только в этом сезоне их было уже 56. Но бывают такие удары, когда на последних секундах добавленного времени решается судьба матча. И в нашем чемпионате в этом сезоне произошло обновление исторического рекорда – самый поздний пенальти в истории всех розыгрышей топовой лиги. OBOZ.UA рассказывает, как это произошло, когда и какие еще исторические рекорды есть около пенальти в украинском элитном футболе.

"Верес" обновил исторический рекорд

Начнём, конечно, с рекорда. Для него сошлось сразу несколько факторов – не сразу замеченное нарушение, драка, карточки, затянутый просмотр VAR. Хотя сначала следует взглянуть на таймер: на момент столкновения игроков "Динамо" и "Вереса" там уже было 93:33 при трех добавленных минутах. Подкат Мрвальевича с ударом по ногам от Бенито рефери сначала рассудил как нарушение со стороны красных. Затем начались стычки между игроками обеих команд, споры с судьей, 4 желтых и даже удаление ассистента Шандрука. Но главное, что проверка видеоассистентов затянула время назначения пенальти аж до 97:04. Подготовка продолжалась еще минуту и решающий удар произошел на 98-й минуте и 16-й секунде - так он стал самым поздним результативным моментом отметки в истории и Высшей Лиги, и Премьер-лиги Украины.

Автор рекорда – Марко Мрвальевич, футболист из Черногории. Это зимний новичок "Вереса", который перешел в команду в январе. 23-летний игрок успел поиграть в чемпионатах собственной страны: "Молодость", "Титоград", "Подгорица" и "Будучность", был признан лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории. Да и за ровенчан он стартовал достаточно активно - имеет 7 игр и 3 гола: кроме пенальти, результативные удары были в ворота "Ворсклы" и "Черноморца". Видимо, в нападающем за несколько тренировок увидели те качества и ментальную силу, которые позволяют бить решающий пенальти на последней секунде игры.

2020-й стал самым урожайным на запоздалых пенальти

Ковид тогда уже пришел в Украину и подвинул завершение сезона 19/20. Фаворов почти летом получил возможность отыграть хотя бы один гол за "Десну" и своей возможностью в ворота "Зари" воспользовался. Черниговская команда снова проиграла, но сам футболист попал в историю, пробив на 98-й минуте - тогда самый поздний пенальти в истории УПЛ. Ковидный чемпионат 20/21 не только впервые показал нам, что такое футбол без зрителей, но и принес трехкратное обновление рейтинга пенальти в дополнительное время. К Фаворову присоединились еще три футболиста, но для них это достижение не столь знаковое.

Все они выстрелили в ноябре 20-го года. Захеди повторил судьбу игрока "Десны": на 95-й забил за "Олимпик", но только размочил счет. Коркишко в ноябре 20-го вышел на замену и забил за "Днепр-1" - и клуб также проиграл "Минаю" 2:3. А вот Кане за "Ворсклу" имел больше ответственности - команда играла против "Львова" из рук вон плохо и только фол Миуби позволил заработать пенальти на последних минутах. Пробивать доверили малийцу – но тот попал в штангу. Всего за месяц трижды обновить рейтинг рекордов по пенальти - это тогда имело эффект информационной бомбы и привлекло фанатов к изучению статистики нашей лиги.

"Динамо" приходилось бить под конец чаще всех

Стоит отметить, что больше всего от пенальти в добавленное время и выигрывают, и страдают киевляне - в топ-10 таких ударов, за 95-й минутой, они фигурируют четыре раза. Было когда пропускали – в уже упомянутом матче с "Вересом". А вот сами пробивали аж трижды. Цыганков перед окончательным попаданием на радары европейских клубов, в 2021 году, подарил "Динамо" победу именно на 95-й минуте, пробив с отметки Билыка из "Александрии".

Но если вы думали, что в одном сезоне за месяц увидеть 3 пенальти на решающих секундах – это круто, то вот вам такие же моменты исключительно по поводу "Динамо" за один период! В 2019 штатный пенальтист Вербич зажигал как только мог и дважды попал со своими ударами в эту статистику. В октябре он переиграл Волынца, забив 4-й гол "Колосу", а в декабре влупил в штангу ворот "Десны".

Стоит отметить ситуацию в этом сезоне в отношении судей - ну очень любят ставить пенальти. Рекордсмен у нас Панчишин: старожил украинского футбола отработал 8 игр и при этом назначал 5 пенальти за это время! Два таких удара выпали на игру "ЛНЗ" против "Динамо". Еще любят указать на отметку Копиевский, Шурман и Козик – каждый второй матч под их руководством с одиннадцатиметровым. Не всегда такое решение можно оценить какой-то логикой, но уже как есть. Надеемся, комитет судей и сама УАФ наконец-то смогут настроить нормальную работу полевых рефери и VAR для преодоления проблем в этой плоскости.

В этом сезоне статистика такова, что перед Классическим у "Динамо" уже 7 одиннадцатиметровых ударов и все реализованы, это самый большой и лучший показатель среди клубов УПЛ. Для сравнения, у "Шахтера" всего 4 пенальти, один из них не забит. Да и вообще, удар с отметки - эксклюзив для главного матча УПЛ, последний раз забивал де Пена в 2021-м (горняки позже имели шанс на ударе Траоре, но тот не справился). Поэтому статистика говорит, что пенальти в матче субботы менее вероятно, чем удаление после драки. Тем более, когда на кону золото чемпионата.

Наибольшее количество пенальти – не гарант рекордов

За всю историю футбольного первенства Украины было 3 матча, где пробивали четыре пенальти за 90 минут! И ни в одном из них, при таком количестве фолов в штрафной, не удалось ударить с отметки в добавленное время. Свежее шоу пенальти произошло не так давно: год назад "Ворскла" помогла "Металлисту" вылететь, когда переиграла его в Полтаве. Не обошлось и без отбитых пенальти - справился голкипер харьковчан Ермолов. Хотя другие два удара он не отразил, что принесло победу сопернику. Еще один гол с отметки подарил стартовое преимущество именно подопечным Огненовича, но удержать его они не смогли. В прошлом туре уже этого года был еще один матч, где "Ворскла" также забила пенальти на 94-й. Но там они из-за одиннадцатиметрового проиграли "Металлисту 1925". Так харьковчане вернулись в битву за жизнь в УПЛ.

Первый же такой перформанс был в 2008-м, когда играли "Ильичевец" и "Таврия". В ничьей 3:3 мариупольцы пробивали трижды. Первый удар на второй минуте тогда отразил Дикань, другие – в сетку. Еще пенальти выпал таврийцам, но Ковпак промахнулся. Повторили 4 удара через 7 лет, тогда "Волынь" поиздевалась над запорожским "Металлургом". Свой последний сезон гости играли без особой инициативы, поэтому на луцком "Авангарде" они влетели 9:1. Если вы не помните эту игру, то там были голы Козбана и Герасимюка, дубль Матея и Кобахидзе, а также хет-трик Шарпара. Собственно, румын Матей свои два забил именно с пенальти, еще один записал в актив Шарпар. А вот Герасимюк свой момент не реализовал, хотя на добивании был быстрее голкипера.