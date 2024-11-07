'Украинцы – исконные россияне': в РФ отреагировали на победу 'Шахтера' в Лиге чемпионов бредом о сепаратистах, Крыме и предательстве СССР

Первая победа донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов над швейцарскими "Янг Бойз" (2:1) не очень порадовала российских любителей футбола. Если они не находили новой фразы, чтобы полить грязью "горняков", то предпочитали не комментировать новости с результатами матча в Гельзенкирхене. Хотя некоторые в своих фантазиях продолжают считать украинцев россиянами.

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По старой привычке в РФ пытаются либо не замечать удачных матчей украинских команд на международной арене, либо как-то примазаться к их успеху. Сначала в стране-агрессоре эксплуатировали нарратив, что Донецк – это российский город, поэтому можно и порадоваться за "горняков". А после победы над "Янг Бойз" пошли дальше и копнули до времен Киевской Руси.

"Молодцы, и оба гола забили ребята с российскими фамилиями. Теперь есть шанс на плей-офф", – написал один из болельщиков, имея в виду Олександра Зубкова и Георгия Судакова.

"Все украинцы – извечные россияне. Киев – стольный град Древней Руси", – продолжил тему второй. "Да вот только та Древняя Русь и современная Россия – разные вещи", – отозвался третий.

Конечно, не обошлось и без устаревших попыток пошутить о том, что клуб с Донбасса не может базироваться в родном городе и такой команды как "Шахтер" (Донецк) больше не существует.

Правда, россияне почему-то забывают, что это из-за их агрессии "горняки" стали вынужденными переселенцами. А в так называемой "ДНР" за 10 лет так и не создали более-менее приличной команды, несмотря на все громкие обещания.

"Это новость о "Шахтере" (Эриде, Шумере) или о "Шахтере" (Посейдонис, Атлантида)", – нашелся очередной поклонник пропаганды из РФ.

"Это не "Шахтер", это самозванцы", – заявил еще один.

Тех, кто действительно разбирал игру в Гельзенкирхене, оказалось, как всегда, немного. А больше всех одобрительных отзывов получил лидер донецкой команды и автор победного гола в ворота "Янг Бойз" Георгий Судаков.

"Судаков, конечно, красавец. Сильный игрок. Очень мобильный, причем не прямолинейный, круто видит поле, да и завершать умеет с любой дистанции. Точно заиграет в топах", – считает некий Олег.

"Вымученная победа. На 82 минуте вообще повезло "Шахтеру". У "Янг Бойз" полный лазарет, особенно защитников. Фактически 2-й состав играл. Бондарь лучший у "Шахтера", – написал еще один российский фанат, хотя "горняки" нанесли 17 ударов по воротам соперника против 10 у швейцарцев и шесть в створ против одного у соперника.

Также за поребриком активно обсуждают тему с бойкотом болельщиками "Баварии" матча против "Шахтера". Одна из фановских группировок призвала не посещать поединок Лиги чемпионов 10 декабря из-за несправедливого, по их мнению, ценообразования. Мол, дончане сильно подняли цены на билеты на поединок с мюнхенцами по сравнению с некоторыми другими, в частности, "Янг Бойз".

За поребриком сразу обрадовались, что у дончан с финансами "не все ок". И назвали их предателями. Вспомнили даже, что в 1991 году Донбасс поддержал выход Украины из состава СССР. Мол, 33 года назад они встали на сторону сепаратистов.

Не обошлось, конечно, без политических разборок и вопросов, почему УЕФА отстранил Россию, а Украину – нет. А также штампов, вроде мужчины умирают за интересы своих хозяев, а женщины достаются европейцам.

Вспомнили оккупацию, Крым и Донбасс, и как бы модераторы не удаляли комментарии, начался спор, действительно ли эти регионы хотели быть частью РФ, а нынешнюю власть в Кремле и ее действия сравнили с нацистской Германией, что очень оскорбило чувство некоторых жертв пропаганды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Шахтер" одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов, пропустив первым. А также разбирали, почему "Шахтеру" повезло с "Янг Бойз"?

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