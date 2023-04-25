Впервые за 76 лет. "Реал" потерпел сенсационное поражение в необычном матче. Лунин стал наихудшим

Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Жироны" в 31-м туре чемпионата Испании. Встреча на "Естадио Мунисипаль де Монтиливи" завершилась со счетом 4:2.

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Все четыре гола у хозяев забил Валентин Кастельянос. Для "Реала" это стало первой игрой за 76 лет, где пропустил 4 мяча от одного футболиста. До этого в 1947 году пять голов мадридцем забил Эстебан Эчаваррия. Всего в истории Ла Лиги это пятый покер в ворота "Реала".

На воротах у "Реала" стоял Андрей Лунин. Вратарь сборной Украины за эту встречу получил самую низкую оценку в команде. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия нашего соотечественника в 5.4 и 5.6 балла соответственно. Из 5 ударов в створ украинец отбил один.

Для Лунина битва с "Жироной" стала 17-м матче за мадридский клуб, за которые Андрей пропустил 19 голов.

После этого поражения отставание "Реала" от "Барселоны" по-прежнему составляет 11 очков. У "сине-гранатовых" есть игра в запасе.

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