Впервые за 113 лет! Кейн и сборная Англии побили несколько рекордов

Среди результатов отбора ЧМ-2022 за 15 ноября выделяется разгромная победа сборной Англии над Сан-Марино со счетом 10:0. Подопечные Гарета Саутгейта не только повторили самую разгромную победу в своей истории (над США в 1964 году), но и обновили сразу несколько достижений.

За 2021 год англичане забили 52 мяча, выиграли 15 матчей, в 14 из них не пропустили ни одного гола. Все эти показатели – рекордные для "родоначальников футбола". Их сборная седьмой раз подряд пробилась в финальную часть чемпионата мира, чего ранее также не случалось.

Форвард Харри Кейн забил четыре мяча в Сан-Марино и довел свой баланс голов в 2021 году до 13. Предыдущее достижение в сборной Англии принадлежало Джорджу Хилдсону, который забил 12 мячей в 1908 году. При этом игрок "Тоттенхэма" за сборную отличился уже 48 раз и догнал легендарного Гари Линекера, который занимает третье место в истории. Больше забили лишь Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

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Линекер поздравил конкурента и в шуточной форме поблагодарил Гарета Саутгейта за то, что он заменил Кейна и не дал ему обойти бывшего игрока "Ливерпуля" и "Барселоны".

Смотрите обзор знаменательного для англичан матча в Сан-Марино.

Напомним, англичане заняли первое место в группе и оформили путевку в финальную часть чемпионата мира-2022.

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