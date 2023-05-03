Впервые в истории! В Премьер-лиге Украины побит рекорд, который держался 30 лет

Центральный защитник харьковского "Металлиста" Кирилл Дегтярь, выйдя на матч 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиги против "Днепра-1" в возрасте 15 лет и 159 дней, стал самым молодым футболистом в истории УПЛ. Предыдущее достижение было установлено в ноябре 1992 года - тогда игрок "Таврии" Юрий Фенин принял участие в матче в 15 лет и 221 день.

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Кирилл впервые в карьере попал в заявку "Металлиста" на матч элитного чемпионата Украины и вышел на поле на 64-й минуте. Встреча завершилась разгромным поражением харьковчан со счетом 0:5.

В УПЛ это лишь пятый случай, когда в команде дебютирует 15-летний футболист. Суспильне, ссылаясь на журналиста Артура Валерко, опубликовала топ-5 самых юных игроков.

Самые молодые дебютанты в истории чемпионата Украины по футболу

Кирилл Дегтяр – 15 лет 159 дней (3 мая 2023 года за "Металлист")

Юрий Фенин – 15 лет 221 день (4 ноября 1992 года за "Таврию")

Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (20 мая 1995 года за Волынь)

Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (12 мая 1995 года за "Таврию")

Алексей Телятников – 15 лет 330 дней (15 сентября 1996 года за "Торпедо")

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