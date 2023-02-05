Впервые в истории. В Испании судья засчитал гол от футболиста со скамейке запасных. Видео

Главный арбитр матча между мадридским "Атлетико" и "Хетафе" Матеу Лаос засчитал гол, который забил игрок, находившийся в этот момент уже на скамейке запасных. Эпизод случился в поединке 20-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге.

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На 60-й минуте встречи нападающий хозяев Анхель Корреа успешно сыграл на добивании и открыл счет. Лаос посчитал, что 27-летний аргентинец находился в офсайде и гол не засчитал.

В этот момент главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне решил снять своего нападающего, заменив его на полузащитника Янника Карраско. После того, как Корреа уселся на скамейку запасных, помощники ВАР по радиосвязи подсказали рефери, что положения вне игры не было.

Лаос засчитал взятие ворот, а футболисты "Атлетико" кинулись за поле, поздравлять своего одноклубника.

Как отмечает статистический аккаунт Mister Chip в Twitter, подобный случай стал первым в истории испанского первенства, с того момента, как была введена системы видеоповторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский вратарь испанского "Реала" Андрей Лунин неудачно начал свой матч 20-го тура в Ла Лиге. 23-летний футболист сборной Украины вынужденно зазменил Тибо Куртуа в игре "Мальоркой".

Андрей пропустил нелепый гол на 13-й минуте, который стал единственный в матче.

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