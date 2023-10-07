Впервые в истории! Украина выиграла чемпионат мира по футболу среди игроков с нарушениями слуха

Дефлимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата мира-2023, который с 23 сентября по 7 октября проходил в Куала-Лумпуре (Малайзия). Наша команда стала лучшей среди 19 сборных, принимавших участие в мундиале.

В финальном матче подопечные Александра Верещаки обыграли Японию (2:1), впервые в своей истории выиграв турнир.

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Звание лучшего бомбардира "желто-синих" завоевал Игорь Реутов, на счету которого восемь забитых мячей.

Для сборной Украины это стало второй медалью мирового первенства. В 2012 году наши соотечественники выбороли "бронзу".

Для Украины это четвертое участие на ЧМ среди глухих футболистов. В 2008-м и 2016 годах наша сборная заканчивала турнир на 9-м месте.

В историческом медальном зачете Украина вышла на третье место. С двумя золотыми медалями лидирует Турция. На втором месте расположились победители первого ЧМ-2008 Германия.

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