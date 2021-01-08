"Ворскла" объявила о трансфере футболиста "Порту"

Михаил Морозов Футбол 15:15, 8.01.2021

"Ворскла" объявила о подписании контракта с бразильским опорным полузащитником Луизао, последним клубом которого был "Порту".

Эта информация появилась на официальной странице полтавчан в Twitter. Агент футболиста Вадим Шаблий в своем профиле в Instagram сообщил, что соглашение о сотрудничестве между сторонами подписано на два года.

Луизао перешел в полтавский клуб
Twitter "Ворсклы"
Луизао является воспитанником "Сан-Паулу"
Instagram Вадима Шаблия

В минувшем сезоне Луизао уже выступал за "Ворсклу" на правах аренды из португальского клуба. Тогда он принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отличился одним голом.

22-летний бразилец является воспитанником "Сан-Паулу". Летом 2017 года он перешел в "Порту", но за это время вышел только в одном поединке первой команды. В основном полузащитник выступал за дубль. Там Луизао отыграл 64 матча, забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач.

Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Ворскла" усилилась 24-летним футболистом европейской сборной, который перешел в клуб на правах свободного агента. Кроме того, состав полтавчан пополнил полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

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