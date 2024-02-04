'Военные очень устали'. Украинский футболист-волонтер рассказал, что происходит на фронте

Полузащитник "Вереса" Александр Кучеренко, который с начала полномаштабного вторжения занимается серьезной волонтерской деятельностью немного рассказал о ситуации на фронте. По словам 32-летнего уроженца Славянска, который имеет и молдавское гражданство, украинские военные на передовой очень устали и ждут,когда их переведут в более спокойное место.

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"У меня есть ребята, которые без ротации по 10-12 месяцев. Пожалуй, сейчас такая стадия, когда приезжаешь к ним, вы пьете вместе чай или кофе и просто их выслушиваешь. Так они отводят душу и психологически разгружаются. И им легче, и я знаю, что однажды удалось их поддержать. Ребята устали, но держатся", - цитирует Кучеренко Трибуна.

Также футболист поделился своими воспоминаниями от поездки в Бахмут.

"Только забежали в подъезд, как во второй этаж прилетел снаряд и нас немного кирпичами засыпало. После такого больше дорожишь жизнью. Умилили дети, которых мы встречали в Бахмуте, Угледаре и Авдеевке. Фронт буквально через реку, а родители не хотят ехать, сколько бы мы их не просили и не уговаривали", - признался хавбек.

Еще под один обстрел Александр попал под Лисичанском.

"Когда он (обстрел) начался, то ребята на блокпосту накрыли собой под бетонными сваями. Снаряды прилетать рядом, и нас немного землей присыпало. Ребята даже не думали, а мгновенно накрыли собой. Обстрел длился около пяти минут. Говорят: "Давай, уезжай отсюда". Я выгрузил им из машины пять ящиков, сел за руль и уехал. Буквально через 5 минут эту точку снова начали обстреливать", – рассказал хавбек.

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