Во время футбольного матча в Чили произошло землетрясение. Момент попал на видео

Матч второго дивизиона чемпионата Чили по футболу между "Реколетой" из Сантьяго и "Темуко" был прерван из-за землетрясения магнитудой 5.6. Редкое явление произошло в конце первого тайма при счете 1:0.

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Несмотря на нестандартную ситуацию, болельщики на это никак не отреагировали, продолжая петь и поддерживать любимую команду. Лишь когда главный арбитр приостановил поединок, то фанаты притихли, но никто не стал покидать свои места, ожидая, возобновления игры.

В итоге матч завершился результативной ничьей 2:2.

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