Во Франции футбольный матч закончился массовой дракой и пятью удалениями. Видео

Центральный матч 36-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" (2:3) закончился массовой дракой и пятью удалениями.

Первые открыли счет на 25-й минуте встречи и удерживали преимущество до начала второго тайма. На 57-й Мемфис Депай решился на сольный проход и не без помощи рикошета завершил его точным ударом в дальний угол.

За 20 минут до окончания встречи гости остались в меньшинстве, но именно им вскоре удалось выйти вперед после подачи со штрафного. "Монако" отыгрался на 86-й при помощи пенальти, но уже в одной из следующих атак "Лион" забил третий и, как оказалось, победный гол в поединке.

Сразу же после финального свистка между футболистами обеих команд начались споры, которые быстро переросли в драку. По ее итогам главный арбитр встречи удалил еще четверых игроков (по два с каждой стороны), доведя общее количество красных карточек до пяти.

Отметим, что "Монако" упустил возможность приблизиться к "Лиллю" и ПСЖ, которые ведут напряженную борьбу за чемпионство, и подпустил к себе "Лион" на расстояние одного очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте нынешнего сезона во Франции ПСЖ и "Марсель" провели дерби, которое закончилось 12 желтыми и 5 красными карточками.