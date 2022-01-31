Вместо Шевченко тренером сборной Польши назначили неожиданного кандидата

Андрей Фоменко
Футбол
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Вместо Шевченко тренером сборной Польши назначили неожиданного кандидата

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша сдержал свое слово и объявил имя нового главного тренера национальной команды 31 января. Как и ожидалось, украинец Андрей Шевченко не смог договориться о разрыве контракта с итальянской "Дженоа", а наставником Кадры стал Чеслав Михневич.

Новость функционер сообщил на своей странице в Twitter. Последним место работы 51-летнего Михневича была варшавская "Легия", которую он покинул в октябре 2021 года. Тогда столичная команда занимала лишь 15-е место в чемпионате Польши.

В последние недели имя Михневича не называлась среди кандидатов на пост даже среди отечественных специалистов. Впрочем, бывший вратарь Михневич дважды становился чемпионом Польши в качестве тренера, а также работал с молодежной сборной страны. Президент PZPN считает свой выбор "оптимальным в нынешних условиях". Контракт рассчитан до конца 2022 года.

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"Миссия – Москва", – под таким девизом Кулеша назначил нового тренера. Его основной задачей будет выход в финальную часть чемпионата мира-2022. В марте поляки в стыковых матчах сыграют против сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис высказался об уходе Шевченко из сборной Украины: "Хотел сказать "по-скотски".

Андрей Шевченко в сборной Украины.

Также экс-футболист "Динамо" рассказал об игре в Польше: "Считают украинцев рабами".

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